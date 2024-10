Endless Love, la puntata del 17 ottobre: trama, cast e curiosità

Giovedì 17 ottobre, su Canale 5, è in programma, subito dopo la fine di Striscia la Notizia!, una nuova puntata di Endless Love. La soap opera turca, dunque, oggi raddoppia: all’appuntamento nel daytime, infatti, si aggiunge quello della prima serata.

Endless Love 17 ottobre, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim, che ha già firmato altre fiction di successo come Segreti di famiglia e La ragazza e l’ufficiale. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Endless Love 17 ottobre, la trama

Durante Endless Love di oggi, giovedì 17 ottobre, Kemal continua ad escogitare un piano per aiutare Zehir. Al tempo stesso, il protagonista mira a smascherare Zehra, per dimostrare che sta effettivamente collaborando con Emir. Intanto, Zehir, dopo aver compreso la verità, se la prende con Zehra, la abbandona e l’accusa di essere responsabile per la morte del figlio. Kemal è riuscito ad intrufolarsi a casa di Nihan, per salutarla. Con l’occasione, preleva di nascosto un capello di Deniz, per sottoporlo ad un’analisi del DNA.

Nel frattempo, una sempre più preoccupata Nihan decide di lasciare la città insieme a Deniz. Le due si recano in una località segreta e protetta. Nessuno sa dove si siano nascoste, tranne Emir. Quest’ultimo, stufo della lontananza forzata che si è venuta a creare, decide di raggiungerle.

Spoiler finale

Nel corso di Endless Love, oramai Asu è diventata, insieme al marito Kemal, una fra le principali azioniste della Kozcuoglu Holding. La donna, per tale motivo, chiede a gran voce che le venga assegnato un ufficio, in modo tale da avere nella sede un posto tutto per lui. Galip, non appena lo viene a sapere, le propone di prendere l’ufficio che fino a quel momento era suo, sottolineando che ora non ne avrà più bisogno, visto che non detiene più le quote della società di famiglia.

Endless Love 17 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento odierno di Endless Love, soap turca visibile dalle 21:25 su Canale 5 e fruibile in streaming su Mediaset Infinity.