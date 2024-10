Endless Love, le trame dal 14 al 19 ottobre

Da lunedì 14 a sabato 19 ottobre, su Canale 5, sono in onda nuove puntate di Endless Love. La soap opera turca, in particolare, è proposta a partire dalle ore 14:05. Il sabato, invece, gli appuntamenti hanno una durata maggiore, partendo alle 16:30 circa e terminando alle ore 16:30.

Endless Love 14 19 otttobre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

In Endless Love di lunedì 14 ottobre, Kemal prende posizione ed esprime il proprio amore verso Nihan. Lei, però, è molto preoccupata: teme, infatti, le azioni di Emir, oltre alle possibili conseguenze su Deniz. Intanto, Asu sta facendo il doppio gioco ed aiuta Emir.

Il martedì, Zehir nota che Tufan sta seguendo Kemal. I due, così, optano per cambiare strategia. Fehime, invece, è turbata per aver interrotto ogni forma di legame con Zeynep.

Endless Love 14 20 ottobre, la trama

La settimana di Endless Love va avanti il mercoledì, quando Fehime va a trovare la figlia di nascosto. Zeynep, da sola in una stanza di un albergo, sta male ed è in preda alla disperazione, sperando in una riconciliazione con il padre.

Il giovedì, Kemal organizza un piano molto complesso: fare irruzione all’interno della casa di Emir, prima che Nihan parta per il suo viaggio con Deniz. Il protagonista, per la buona riuscita del piano, coinvolge Zehir.

Cosa succede il venerdì ed il sabato

Durante Endless Love di venerdì, Kemal legge il diario scritto da Nihan su Deniz e si commuove. Il personaggio principale ha il rammarico per tutto ciò che ha perso, in quanto all’oscuro di ciò che stava accadendo.

Il sabato, Kemal abbraccia Deniz e propone a Nihan di fuggire insieme. Lei, però, afferma di non essere ancora pronta e chiede del tempo. Tutto ciò alimenta la tensione fra i due. Un colpo di scena, però, sconvolge le loro vite: la protagonista ha un improvviso problema di salute, che la costringe ad un ricovero di emergenza in ospedale. Giunge in struttura in condizioni critiche, a causa di una emorragia interna.

Endless Love 14 19 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera le cui nuove puntate sono trasmesse su Canale 5 ed in diretta streaming su Mediaset Infinity.