Storia di una famiglia perbene 2, il 18 ottobre la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Venerdì 18 ottobre, Canale 5 propone la seconda puntata di Storia di una famiglia perbene 2. La fiction è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa.

Storia di una famiglia perbene 2 seconda puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato Storia di una famiglia perbene sono la 11 Marzo Film. Essa l’ha prodotta in collaborazione con Mediaset. Il produttore è Matteo Reale. La trama, tratta dall’omonimo romanzo scritto da Rosa Ventrella, è firmata da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini e Stefano Reali. Quest’ultimo ha curato anche la regia.

La seconda stagione è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 100 minuti. Canale 5 ne propone una alla settimana, nel prime time del venerdì. Le riprese si sono svolte in varie località della Puglia, concentrandosi in particolare su Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo. L’esordio di sette giorni fa non ha convinto dal punto di vista degli ascolti. La puntata ha intrattenuto poco più di 2,1 milioni di telespettatori, per una share del 13,3%. Un dato, questo, decisamente più basso rispetto al finale della prima stagione, che aveva convinto oltre tre milioni e mezzo di persone.

Storia di una famiglia perbene 2 seconda puntata, la trama

Durante la seconda puntata di Storia di una famiglia perbene 2, Maria e Francesco Falco si incontrano, per puro caso, nei pressi della scogliera. Mentre stanno insieme, notano che, a largo in mare, è presente una barca alla deriva. Il ragazzo, non appena nota l’imbarcazione, non ci pensa due volte ed effettua un nuovo gesto eroico.

Spoiler finale

Il fatto, nel corso della serie, desta più di qualche perplessità in Maria. Quest’ultima, in particolare, si chiede il perché l’uomo, ultimamente, sia sempre vicino a lei e a tutte le sue persone più care. Infine, Angelica, di nascosto, continua a tramare delle azioni per vendicarsi contro i De Santis. La ragazza mira a colpire i protagonisti nei loro affetti più cari, provando a mettere nei guai Maria.

Storia di una famiglia perbene 2 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Storia di una famiglia perbene, visibile dalle 21:20 circa di venerdì 18 ottobre e fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.