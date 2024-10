X Factor 2024, gli Home Visit: le squadre che parteciperanno ai Live

Giovedì 17 ottobre, su Sky Uno (canale 108) si sono svolti gli Home Visit di X Factor 2024. I quattro giudici, nella serata, hanno formato i team con i quali gareggiano nei Live.

X Factor 2024 Home Visit, la squadra di Achille Lauro

Agli Home Visit di X Factor, i coach Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia sono giunti con quattro artisti ciascuno. I giudici, in tale fase, hanno dialogato con ognuno dei talenti, provando a conoscerli meglio sia dal punto di vista artistico che umano. Al termine di tutte le esibizioni, i giudici hanno dovuto individuare tre cantanti da portare ai Live. Uno, invece, è definitivamente eliminato.

Il primo a cimentarsi nella scelta è Achille Lauro. Quest’ultimo, in apertura di appuntamento, ha sentito le esibizioni di Lorenzo Salvetti, dei Les Votives, di Ibra e dei Patagarri. In seguito, ha parlato con ognuno di loro e ha potuto scorgere i dubbi dell’ultimo gruppo. Due membri della band, in particolare, hanno palesato delle perplessità in merito all’idea di cantare in televisione, davanti alle telecamere. Nonostante ciò, Lauro sceglie di portarli ai Live, insieme ai Les Votives e a Lorenzo Salvetti. L’eliminata è Ibra.

Le scelte di Jake La Furia e di Paola Iezzi

Durante gli Home Visit di X Factor è toccato a Jake La Furia. Il rapper è giunto alla fase del gioco con i Potara, Elma, The Foolz e Francamente. Fra un piatto di tiramisù e uno di pasta, patate e provola, La Furia non ha nascosto i suoi dubbi in merito agli artisti. Alla fine, è rimasto impressionato dall’emotività di Elma e dalla capacità di combinare voce e chitarra di Francamente. Infine, fra i Potara e i The Foolz, il coach punta tutto su questi ultimi.

Agli Home Visit di X Factor 2024, il focus è proposto su Paola Iezzi. La cantante ha dovuto selezionare tre artisti fra i Dimensione Brama, Laura Fetahu, Pablo Murphy e Frammenti. Iezzi ha selezionato per i Live i Dimensione Brama e Laura Fetahu. A loro si aggiunge Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese che ha realizzato una performance con tanto di cornamuse.

X Factor 2024 Home Visit, la compagine di Manuel Agnelli

Infine, gli Home Visit di X Factor 2024 sono terminati con Manuel Agnelli, che ha dovuto individuare tre artisti fra Mimì Caruso, i Punkcake, Danielle e Fitza. Il cantante, dopo una cena tutti insieme, decide di scommettere sui primi tre. Tuttavia, è rimasto molto colpito anche da Fitza, alla quale comunica: “Qui dentro non c’è tempo per farti crescere, ma sei un talento molto importante. Vorrei che tu venissi a suonare nel mio locale“.