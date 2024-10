La Rosa della Vendetta puntata 13 ottobre su Canale 5: trama, cast e curiosità

Domenica 13 ottobre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento de La Rosa della Vendetta. La soap opera turca è visibile dalle ore 21:20 circa.

La Rosa della Vendetta 13 ottobre, regista e dove è girata

Domenica 13 ottobre, dunque, prosegue con un appuntamento inedito la seconda stagione de La Rosa della Vendetta. Tale fiction è una produzione originale della società MF Yapim. La sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

La Rosa della Vendetta 13 ottobre, la trama

Nel corso de La Rosa della Vendetta di domenica 13 ottobre, Gibrahim è devastato dopo aver appreso la notizia delle nozze, oramai prossime, fra Deva e Gulcemal. L’uomo, allora, decide di mettere alle strette Gara. In particolare, la costringe a mettere i bastoni fra le ruote alle nozze. In caso contrario, rivelerà a Deva che è sua madre.

Intanto, durante l’episodio odierno della serie, le condizioni di salute di Gulcemal destano preoccupazione. Il protagonista è ancora ricoverato in ospedale, in stato di choc dopo le rivelazioni di Zafer. Tutto ciò turba profondamente Deva, che è preoccupata per il marito. La ragazza prova ripetutamente a mettersi a contatto con il futuro marito, temendo che non torni mai più.

Spoiler finale

In seguito, durante La Rosa della Vendetta di oggi, Gulendam, arrabbiata e frustrata, se la prende con Ibrahim ed Ipek, accusati di essere giunti troppo tardi. Gulcemal, a sua volta, rompe il suo periodo di silenzio per mettersi in contatto con Vefa, a cui chiede di portare Mert nei pressi della scogliera.

Gulendam, visibilmente turbata, tenta il suicidio. La donna sopravvive, ma le sue condizioni sono critiche, al punto da costringerla ad un ricovero di urgenza in ospedale. Il protagonista, già provato, apprende che la sorella è in pericolo di vita dopo aver perso tanto sangue.

La Rosa della Vendetta 13 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta 2, fiction turca le cui nuove puntate sono trasmesse la domenica, dalle 21:20 su Canale 5 e visibili in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.