La Promessa, le trame dal 28 ottobre al 3 novembre

Da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, su Rete 4, sono in programmazione nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile nel preserale, dalle ore 19:35 circa.

La Promessa 28 ottobre 3 novembre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Durante La Promessa di lunedì 28 ottobre, Maria parla con Catalina in merito alla data nella quale convolare a nozze. Tuttavia, alla fine, non trova il coraggio di parlargliene. Alonso si arrabbia con Cruz per aver ospitato Ignacio de Ayala. Il martedì, invece, il Conte di Ayala rivela a Petra che la sua visita nella tenuta non è avvenuta per caso, ma con un motivo ben preciso. L’uomo, infatti, svela di aver deciso di recarsi nella Promessa dopo aver visto sul giornale il necrologio di Feliciano.

La Promessa 28 ottobre 3 novembre, la trama

La settimana dal 28 ottobre al 3 novembre de La Promessa procede il mercoledì. In tale giornata, Curro è stanco di rimanere in isolamento, ma Alonso chiede di attendere ancora, in quanto vuole portare avanti le indagini per individuare il responsabile dell’omicidio di Feliciano.

Durante l’episodio del giovedì, Jana è in stato di choc dopo aver fatto una scoperta sul conto del marchese. La protagonista cerca conforto nella solitudine della casetta di Ramona. La servitù prova a coprirla, per non far pesare la sua assenza. Il venerdì, il Conte di Ayala ha un atteggiamento indisponente verso tutti, soprattutto contro Martina. Lope vorrebbe parlare con Maria, ma quando nota che lei è sempre più distante sceglie di non dirle nulla.

Cosa succede il sabato e la domenica

Nel corso de La Promessa di sabato, Cruz scopre Curro da solo nella sua stanza e prova a convincere Alonso a punire Jana. Infine, la domenica, Manuel torna dopo la gara di aviazione, ma ha subito uno scontro con Cruz, che lo sgrida per aver causato la lite con Alonso.

La Promessa 28 ottobre 3 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.