La Promessa, le trame dal 21 al 27 ottobre

Da lunedì 21 a domenica 27 ottobre sono in programma nuove puntate de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile, come sempre, nella fascia oraria dell’access prime time di Rete 4, dalle ore 19:4o circa.

La Promessa 21 27 ottobre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Durante La Promessa di lunedì 21 ottobre, Candela parla con Simona, alla quale racconta la verità relativa al figlio Antonio. Intanto, Salvador e Maria hanno un confronto con Don Romulo e Donna Pia, in merito alla norma che vige alla tenuta e che impone di attendere prima di convolare a nozze.

Il martedì, Manuel si classifica come finalista, ma l’attenzione di tutti si sposta sul conte di Ayala, vecchio amico di Cruz e del defunto barone, che è giunto all’improvviso nella tenuta. Il suo arrivo provoca grande felicità nella marchesa, che si impegna a presentargli tutta la famiglia.

La Promessa 21 27 ottobre, la trama

La settimana de La Promessa dal 21 al 27 ottobre va avanti il mercoledì. Il comportamento del conte provoca più di qualche malumore nella Promessa. Molti, infatti, sono perplessi per l’atteggiamento altezzoso dell’uomo. Quando quest’ultimo offende Jana, Catalina va su tutte le furie.

Il giovedì, Alonso sollecita Abel a simulare una ricaduta di Curro. Teme, infatti, che il proiettile che lo ha ferito sia il risultato di un tentativo di omicidio e prova, in questo modo, a salvargli la vita. Nell’episodio del venerdì, Catalina scopre Pelayo e Jeronimo mentre sono intenti a discutere delle nozze. La donna, allora, chiede spiegazioni a Pelayo.

Cosa succede il sabato e il venerdì

Durante La Promessa del sabato, Vera si sente tormentata a causa dei sentimenti, sempre più forti, che prova nei confronti di Lope. Cerca conforto parlando con Candela, che la incoraggia a confessare ciò che prova. Infine, domenica 27 ottobre, Pia e Romulo se la prendono con Salvador e Maria per aver provato ad ottenere il permesso di sposarsi prima di Catalina.

La Promessa 21 27 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.