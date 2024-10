Don Matteo puntata Il ladro di ricordi: trama, cast e curiosità

Giovedì 24 ottobre, su Rai 1, è visibile la puntata Il ladro di ricordi di Don Matteo. La serie tv, giunta alla quattordicesima stagione, è visibile dalle 21:25 circa.

Don Matteo Il ladro di ricordi, regista e dove è girata

Don Matteo, visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, è una produzione originale di Lux Vide. Sono tre i registi che lavorano agli appuntamenti, ovvero Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Riccardo Vicario. Quest’ultimo ha già diretto la tredicesima stagione della fiction, andata in onda su Rai 1 nella primavera del 2022. La sceneggiatura è firmata da Alessandro Boncinvenni, Enrico Oldoini e Domenico Saverni.

Il nuovo capitolo della fiction è composto da dieci puntate, dalla durata di circa due ore ciascuna. La rete ammiraglia Rai ne trasmette una alla settimana, nel prime time del giovedì. Le riprese si sono svolte a Spoleto, anche se vari interni sono stati ricostruiti a Roma. Il primo appuntamento, trasmesso sette giorni fa, è risultata essere la fiction più vista in questa prima parte di stagione, avendo convinto poco meno di 5 milioni di telespettatori, per una share del 27,8%.

Don Matteo Il ladro di ricordi, la trama

Durante Il ladro di ricordi di Don Matteo, i protagonisti devono lavorare ad un nuovo caso. Un uomo, un noto apicoltore della città, è ritrovato privo di conoscenza. L’uomo, trasportato in ospedale in gravi condizioni, è rimasto vittima di una violenta aggressione. Mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto, Don Massimo, Natalina e Pippo accolgono in canonica Bart, un allegro bambino con la sindrome di down.

Spoiler finale

In caserma, invece, la tensione è molto alta. La capitana Anna Olivieri oramai ha lasciato la città e le operazioni sono portate avanti dal neo capitano Diego Martini, che dopo i fatti della scorsa settimana ha messo nel mirino il maresciallo Cecchini. Quest’ultimo, per conquistare la fiducia del suo nuovo superiore, decide di interferire nella sua vita privata. Il personaggio interpretato da Nino Frassica, in particolare, prova a far rimettere insieme Martini e la sua ex fidanzata, nonché la nuova PM di Spoleto.

Don Matteo Il ladro di ricordi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi presenti nella quattordicesima stagione di Don Matteo, visibile in diretta streaming ed on demand su Rai Play.