Il giorno dello sciacallo dall’8 ottobre su Sky Serie: trama, cast e curiosità

Venerdì 8 novembre, su Sky Serie, è in programma la prima puntata de Il giorno dello sciacallo. La serie è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Il giorno dello sciacallo, regista e dove è girata

Il giorno dello sciacallo è una produzione originale Sky Studios e Peacock. Tali emittenti hanno commissionato alla società Carnival Films (appartenente al gruppo Universal International Studios) il compito di realizzare la serie.

La fiction è girata in varie città europee, fra le quali spicca Bucarest, la capitale della Romania. La trama è basata sull’omonimo romanzo di Frederick Forsyth e sul pluripremiato film del 1973, diretto da Fred Zinnemann.

L’ideatore e sceneggiatore de Il giorno dello sciacallo è Ronan Bennett. Il regista è Brian Kirk, che in carriera ha già diretto produzioni seriali importanti come Il Trono di Spade e Luther. La prima e fino ad ora unica stagione è composta da dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Sky Serie, salvo modifiche di programmazione, ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì.

Il giorno dello sciacallo, la trama

Al centro de Il giorno dello sciacallo c’è il personaggio dello Sciacallo. Quest’ultimo è un protagonista solitario, sfuggente ed implacabile, interpretato dall’attore vincitore di un Premio Oscar Eddie Redmayne.

L’uomo, da tempo, per sopravvivere lavora come sicario, ovvero uccide in cambio di ingenti somme di denaro. L’uomo, nella vita di tutti i giorni, può contare sulla presenza di Nuria, che ha il volto di Ursula Corbero (La Casa di Carta). La donna, però, è completamente all’oscura dell’attività del compagno.

Spoiler finale

La vita del personaggio principale cambia per sempre quando accetta un incarico che porta con sé delle complicanze inattese. Lo Sciacallo, quando sta per compiere l’ennesimo omicidio, entra in contatto con Bianca, interpretata da Lashana Lynch (The Woman Kings e The Marvel). Lei è una ufficiale dell’MI6, intelligence del Regno Unito. L’agente inizia a dare la caccia al protagonista, che a sua volta prova a fuggire, in un viaggio che lo porta a girare in lungo e in largo per l’Europa.

Il giorno dello sciacallo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Il giorno dello sciacallo, serie tv composta da dieci appuntamenti, al via su Sky Serie nel prime time di venerdì 8 novembre.