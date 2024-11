Cada Minuto Cuenta serie tv su Amazon Prime Video dall’8 novembre: trama, cast e curiosità

A partire da oggi, venerdì 8 novembre, su Amazon Prime Video è possibile vedere Cada Minuto Cuenta. La serie tv, come sempre accade con le produzioni della piattaforma di intrattenimento streaming, è rilasciata nel nostro paese dalle ore 09:00.

Cada Minuto Cuenta, regista e dove è girata

La società che lavorato alla realizzazione di Cada Minuto Cuenta è Traziende Films, che ha lavorato in collaborazione con Amazon Studios. L’8 novembre, oltre che in Italia, il titolo è rilasciato in tutti i paesi del mondo nei quali il servizio OTT è attivo.

Prodotta e girata in Messico, la serie è ambientata nei pressi della capitale Città del Messico, durante il 1985. Coloro che hanno curato la regia della produzione sono Jorge Michel Grau, Moisés Ortiz Urquidi e Fernando Urdapilleta.

La sceneggiatura, invece, è scritta da Alfredo Felix-Diaz, Jorge Michel Grau, Victoria Orvañanos, Natalia Quevedo, Alejandro Valenzuela e Venancio Villalobos. La prima stagione è composta da dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti.

Cada Minuto Cuenta, la trama

La trama di Cada Minuto Cuenta, ispirata ad un fatto realmente accaduto, è ambientata il 19 settembre del 1985. È un giovedì mattina qualsiasi e tra le vie di Città del Messico la vita sembra scorrere con la solita frenesia. Ben presto, però, le cose sono destinate a cambiare in maniera radicale.

Alle ore 07:19 del mattino, la terra sotto la metropoli inizia a tremare. È iniziata una scossa di terremoto di magnitudo 8,1 sulla scala Richter. Si tratta di uno fra i terremoti più forti che abbiano mai colpito l’intera Nazione. In pochi secondi, si consuma una vera e propria catastrofe.

Spoiler finale

In seguito al terremoto, molti edifici crollano, lasciando sotto le macerie decine di persone. Il governo, colto alla sprovvista e fino a quel momento intento ad organizzare i Mondiali di calcio dell’82, sembra incapace di reagire prontamente. In tale situazione caotica, Cada Minuto Cuenca si concentra sulle gesta eroiche di un medico, un giornalista ed una famiglia che, mettendo a repentaglio le loro vite, provano, eroicamente, a salvare più persone possibili.

Cada Minuto Cuenta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Cada Minuto Cuenta, serie tv rilasciata dalle ore 09:00 di oggi, venerdì 8 novembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Amazon Prime Video.