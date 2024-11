I Fiumi di Porpora puntata 6 novembre su Rai 4: trama, cast e curiosità

Mercoledì 6 novembre, su Rai 4, sono visibili gli ultimi due episodi della quarta stagione de I Fiumi di Porpora. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è in onda in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

I Fiumi di Porpora 6 novembre, regista e dove è girata

I Fiumi di Porpora, co-produzione internazionale firmata dalla Francia, dal Belgio e dalla Germania, è realizzata dalle società Europacorp Television, Storia Télévision, Maze Pictures ed Umedia.

La trama è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Jean Christophe Grangé. Quest’ultimo è l’ideatore della fiction, oltre che lo sceneggiatore. Coloro che curano la regia, invece, sono Ivan Fegyveres, Olivier Barma, Julius Berg e David Morley. Le riprese si sono svolte in varie località della Francia.

I Fiumi di Porpora 6 novembre, la trama

Nel corso de I Fiumi di Porpora di oggi, i protagonisti sono chiamati ad indagare su un complesso caso di omicidio. Chloe, poliziotta e vecchia conoscenza di Camille, rinviene, nei pressi di un edificio abbandonato, un cadavere di una giovane donna. Il corpo di quest’ultima è ricoperto in maniera maldestra e, nei suoi pressi, c’è uno specchio. Per Chloe, la scena del crimine è un duro colpo: dodici anni prima, infatti, suo padre è stato arrestato per aver compiuto un crimine simile. Il genitore, attualmente, si trova rinchiuso in un centro per pazienti psichiatrici, posto a poca distanza dalla zona nella quale si è consumato l’omicidio.

Spoiler finale

Camille, durante il doppio appuntamento di oggi, non appena apprende il fatto da Chloe decide di raggiungerla subito, per darle una mano a risolvere il crimine. Il killer sembra conoscere molto bene la poliziotta, che ha contattato subito dopo aver commesso l’omicidio.

Le due poliziotte si avvalgono dell’aiuto di Eva, migliore amica di Chloe e stimata psichiatra locale. Quest’ultima, analizzando la scena del crimine, ha una intuizione che potrebbe risultare decisiva ai fini dell’indagine. Il killer, infatti, ha agito ispirandosi ad una vicenda molto antica, quella del Re Candaule, le cui gesta hanno portato alla nascita di una pratica sessuale decisamente particolare.

I Fiumi di Porpora 6 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ultima puntata de I Fiumi di Porpora, in onda a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 4 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.