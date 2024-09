I Fiumi di Porpora episodio Redenzione su Rai 4: trama, cast e curiosità

Mercoledì 25 settembre, su Rai 4, è proposta la puntata intitolata Redenzione della serie I Fiumi di Porpora. La produzione, appartenente al genere thriller, è in onda in prima serata, dalle ore 21:20.

I Fiumi di Porpora Redenzione, regista e dove è girata

I Fiumi di Porpora, co-produzione internazionale firmata dalla Francia, dal Belgio e dalla Germania, è realizzata dalle società ZDF, ZDF Enterprises, Storia Television, France Television e Maze Pictures. Il titolo, giunto alla terza stagione, nel nostro paese ha debuttato con la prima puntata lo scorso febbraio, sempre sulla rete della TV di Stato.

La trama è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Jean Christophe Grangé. Quest’ultimo è l’ideatore della fiction, che ha come registi Ivan Fegyveres, Olivier Barma, Julius Berg e David Morley. Le riprese si sono svolte in varie località della Francia. Il terzo capitolo della fiction è composto da quattro appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 90 minuti. Salvo modifiche di programmazione tv, Rai 4 li manda in onda per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì.

I Fiumi di Porpora Redenzione, la trama

Nel corso dell’episodio Redenzione, il protagonista Niemans decide di andare a trovare Morillon, un suo vecchio amico ed ex collega. Il personaggio principale decide di chiedere a Camille di accompagnarlo in tale visita. Non appena arrivano a casa di Morillon, però, hanno una brutta sorpresa: l’uomo, infatti, è morto.

Inizialmente, i protagonisti credono che la vittima abbia perso la vita a causa delle punture di api, animali che l’uomo allevava a casa sua. I risultati dell’autopsia effettuata sul cadavere, però, restituiscono una verità decisamente diversa e sorprendente: Morillon è morto perché malato di peste.

Spoiler finale

In breve tempo, a Parigi si susseguono i casi di peste. Le forze dell’ordine, infatti, apprendono che anche una prostituta ha perso la vita contagiata dalla malattia. Fra i clienti della donna c’era Casadesus, appartenente alla vecchia squadra di Niemans. Ben presto, i protagonisti si convincono della presenza di un killer, che sta uccidendo le persone vicine al protagonista utilizzando una versione modificata del virus peste. Malattia, questa, che è incurabile senza uno specifico antidoto.

I Fiumi di Porpora Redenzione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de I Fiumi di Porpora 3, in onda oggi in prima serata su Rai 4 ed in streaming ed on demand su Rai Play.