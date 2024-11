La Rosa della Vendetta, la puntata del 10 novembre: trama, cast e curiosità

Domenica 10 novembre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata de La Rosa della Vendetta. La soap opera turca, che termina definitivamente con l’appuntamento odierno, è visibile dalle 21:20 circa.

La Rosa della Vendetta ultima puntata, regista e dove è girata

La Rosa della Vendetta è una produzione originale della società MF Yapim. La sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

La Rosa della Vendetta 10 novembre, la trama

Nel corso dell’appuntamento de La Rosa della Vendetta, visibile oggi nel prime time della rete ammiraglia del Biscione, Gara decide di parlare con Gulcemal. In particolare, dialogando con il protagonista, decide di rivelarle il suo vero nome. Gli confessa, dunque, di chiamarsi Firuze e, soprattutto, di essere la vera mamma biologica della protagonista Deva. Sentendo tale notizia, Gulcemal rimane profondamente scosso ed arrabbiato. Dopo aver offerto del denaro alla donna, la caccia di casa, furente.

Nel frattempo, Gulendam comprende che Mert non stava pianificando una fuga in solitaria: nelle sue intenzioni, avrebbero dovuto abbandonare la città insieme. I protagonisti Gulcemal e Deva, dopo le tante peripezie vissute nelle scorse settimane, possono godersi un po’ di tempo da soli. In particolare, trascorrono la notte insieme.

Spoiler finale

Nella puntata di oggi della soap, originaria della Turchia, Gulcemal, interpretato da Murat Unalmis, ha un litigio con la mamma Zafer, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Al termine del duro faccia a faccia, il protagonista prende una decisione irreversibile: si getta da un dirupo. Il corpo privo di vita non è rinvenuto, ma per gli inquirenti è impossibile che sia sopravvissuto. Gulcemal, dunque, è dichiarato morto.

La Rosa della Vendetta 10 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Rosa della Vendetta di oggi, domenica 10 novembre, visibile in prima serata, dalle 21:20 circa, su Canale 5 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.