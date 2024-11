Stasera in tv lunedì 11 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 11 novembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 11 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova stagione della fiction L’amica geniale 4, con Alba Rohrwacher. Due episodi. Il primo s’intitola, “La separazione”. Dopo il successo del libro, Lenù (Alba Rohrwacher) vorrebbe restare in Francia con Nino, ma lui la sprona a tornare a casa per Natale: entrambi devono chiarire la situazione con le rispettive famiglie. Intanto Lila (Irene Maiorino) cerca di contattare Lenù. A seguire, “La dispersione”. Nino ha preso un appartamento a Napoli, a Via Tasso, ma Lenù non perdona le sue insistenti giustificazioni e lo lascia. Costretta, stavolta da Adele, a riprendersi le figlie, Lenù le porta a vivere da Mariarosa e Franco, nonostante la situazione precaria in cui vivono.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. La chiusura anticipata di “Se mi lasci non vale”, il reality show con Luca Barbareschi, ha determinato un buco nei palinsesti di Rai2 che viene riempito dalle repliche del programma con Max Giusti, in cui i datori di lavoro affrontano la sfida di affiancare, sotto mentite spoglie, i propri dipendenti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. L’attualità, dalle elezioni in Italia a quelle presidenziali negli Usa, è sempre in primo piano nel programma di Massimo Giletti, che in realtà è un’emanazione di Rai Cultura. Per questo non mancano mai gli ospiti (per esempio Roberto Vecchioni nella quarta puntata) con cui parlare d’altro.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La settimana di Rete 4 si apre in prima serata con il talk di approfondimento dedicato all’attualità politica ed economica. Nicola Porro, in diretta da Roma, dà spazio anche alle notizie in arrivo dall’estero, in particolare alle possibili conseguenze per l’Italia del risultato elettorale americano.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. La lunga e riconosciuta esperienza di Corrado Augias nell’affrontare temi storici, politici, culturali o economici con i suoi ospiti qualificati si conferma anche in questa seconda edizione del programma giunto all’8° puntata.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Accanto al Mago Forest una co-conduttrice diversa anche nella nuova stagione. L’esordio è stato con Laura Pausini, poi l’eccezione “maschile” con Valentino Rossi, quindi Caterina Balivo. Questa sera tocca all’amata Mara Maionchi.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Dopo la costa di Bali il nostro Francesco Panella si sposta a Singapore in caccia del miglior ristorante italiano del luogo. In suo aiuto, 3 connazionali che vivono sul posto e gli segnaleranno i locali tricolori di loro preferenza.

I film di questa sera lunedì 11 novembre 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Katja Colja, Rosa, con Lunetta Savino. Trieste. Stravolta dal dolore per la morte della figlia Maja, scomparsa in mare, Rosa, ormai sessantenne, trascina stancamente il matrimonio con Igor. Eppure la vita li sorprenderà regalando loro frammenti di vitalità insperati.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1973, di Tonino Valerii, Il mio nome è Nessuno, con Terence Hill. Un giovane cowboy coinvolge il suo idolo d’infanzia, un anziano pistolero sul viale del tramonto, in un’ultima impresa: affrontare i 150 banditi del cosiddetto “mucchio selvaggio”.

Su Canale 5, alle 21.20, il film thriller del 2021, di John Lee Hancock, Fino all’ultimo respiro, con Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto. Joe Deacon, vice sceriffo della contea di Kern (Denzel Washington), si reca per servizio nel distretto di polizia di Los Angeles, dove in passato ha lavorato a lungo. Qui scopre che è stato commesso un omicidio con le stesse modalità usate anni prima da un serial killer che Deacon non era riuscito a bloccare.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2016, di Ymou Zhang, The Great Wall, con Matt Damon, Tian Jing. Il mercenario William Garin (Matt Damon), dopo aver combattuto in molte battaglie in cui si è distinto per le sue abilità di arciere, viene catturato da un esercito composto da eccellenti guerrieri, conosciuto come l’Ordine Senza Nome, che combatte contro le forze soprannaturali nella Cina del XV secolo.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Gabriela Cowperthwaite, Sergente Rex, con Kate Mara. La vera storia della giovane caporale della Marina Megan Leavey. In missione con il suo inseparabile cane Rex, addestrato per affrontare situazioni belliche, ha salvato centinaia di vite umane.

Su La 5, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Pat O’Connor, Sweet november – Dolce novembre, con Keanu Reeves. San Francisco. Sara, una giovane animalista, divide l’appartamento con Nelson, un cinico pubblicitario. Ben presto tra i due nasce l’amore, ma lei nasconde un segreto.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2002, di Aldo, Giovanni, Giacomo e Massimo Venier, La leggenda di Al, John & Jack, con Aldo, Giovanni e Giacomo. New York, Anni 50. Aldo, Giovanni e Giacomo, tre improbabili criminali, affrontano una delicata missione, ma falliscono. L’ira del loro boss non tarda a manifestarsi.

Stasera in tv lunedì 11 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2024, di David Leitch, The Fall Guy, con Ryan Gosling. Lo stuntman Colt, ritiratosi dopo un incidente, accetta di tornare sul set per indagare sulla scomparsa di una star del cinema d’azione di cui è stato per anni la controfigura. Si ritroverà al centro di una cospirazione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2010, di Christopher Nolan, Inception, con Leonardo DiCaprio, Ellen Page. Cobb, abile nel rubare segreti dal profondo del subconscio umano mentre si sogna, deve impiantare un’idea nella mente di un miliardario. Ma un oscuro nemico è in agguato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Brad Silberling, Casper, con Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty. Il dottor Harvey, uno scienziato, riceve l’incarico di liberare un castello da alcune presenze soprannaturali. Sua figlia Kathy, però, fa amicizia con il simpatico fantasmino Casper.

Su Sky Cinema Action, alle 23.55, il film fantastico del 2015, di Gabriele Mainetti, Lo chiamavano Jeeg Robot, con Claudio Santamaria. Roma: il ladruncolo Enzo entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli regala poteri straordinari. La giovane Alessia lo convincerà ad usarli per combattere la malavita.