The Bad Guy puntata Tu quoque su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 13 novembre, su Rai 2, è in onda la puntata Tu quoque di The Bad Guy. La serie tv, come di consueto, è visibile sulla seconda rete della TV di Stato dalle ore 22:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Stucky.

The Bad Guy Tu quoque, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione del prodotto sono Indigo Film ed Amazon Studios. Nel lungo elenco dei produttori esecutivi della fiction spiccano Nicola Giuliano, Andrea Passalacqua e Viola Prestieri. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. Dietro la macchina da presa, in qualità di registi, ci sono Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

Le riprese si sono svolte in Sicilia, concentrandosi in particolare su Palermo e Marsala. In Italia, il titolo non è inedito. Nel 2022, infatti, ha debuttato in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video. La prima stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone una alla settimana, nella seconda serata del mercoledì.

The Bad Guy Tu quoque, la trama

Nel corso di Tu quoque continua il piano di Nino per vendicarsi dei suoi nemici. Ora che, finalmente, è rinato ed ha assunto la nuova identità, è determinato e disposto a tutto pur di farla pagare a Suro. A tal proposito, decide di affiliarsi ad uno dei suoi clan nemici, ovvero i Tracina, importante clan mafioso della città.

Spoiler finale

L’affiliazione di Nino all’organizzazione mafiosa, durante la puntata odierna di The Bad Guy, rappresenta il primo passo per il suo processo di ribellione. Tuttavia, i Tracina, per poter vendicarsi definitivamente di Suro, hanno la necessità di entrare in possesso di numerose armi. Dopo essere riusciti a procurarsele, seppur con grande fatica, il gruppo mette in atto il suo progetto. Tuttavia, le cose non vanno come previsto e per il protagonista Nino si prospettano nuove, pericolose disavventure.

The Bad Guy Tu quoque, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Bad Guy, la cui terza puntata prende il via dalle 22:20 circa di oggi, mercoledì 13 novembre, su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.