The Bad Guy puntata Talpa su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 6 novembre, dalle 22:35 circa, è in onda su Rai 2 la puntata Talpa di The Bad Guy. La serie, produzione originale italiana, appartenente al genere thriller.

The Bad Guy Talpa, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione del prodotto sono Indigo Film ed Amazon Studios. Nel lungo elenco dei produttori esecutivi della fiction spiccano NicolaGiuliano,Andrea Passalacqua, Viola Prestieri.

Le riprese si sono svolte in Sicilia, concentrandosi in particolare su Palermo e Marsala. In Italia, il titolo non è inedito. Nel 2022, infatti, ha debuttato in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video. La prima stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone una alla settimana, nella seconda serata del mercoledì.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. Dietro la macchina da presa, in qualità di registi, ci sono Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

The Bad Guy Talpa, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno di The Bad Guy, intitolato Talpa, il protagonista Nino Scotellaro, oramai ex magistrato, decide di consumare la sua personale vendetta contro Mariano Suro. A tal proposito, inizia ad ideare il piano per ucciderlo durante il giorno bel battesimo del nipote.

Spoiler finale

Il personaggio principale, durante la puntata dal titolo Talpa, organizza gli ultimi dettagli relativi al suo piano, per poi entrare in azione. La prima cosa che il protagonista deve fare è tornare, dopo diverso tempo di assenza, in Sicilia, regione dalla quale manca da vario tempo.

Una volta sull’isola prende l’identità di Balduccio Remora, parente di un boss scomparso nel nulla oramai da decenni, ovvero da quando, negli anni ‘80, ha abbandonato l’Italia per recarsi, da emigrato, in Perù.

In seguito, raggiunge il luogo nel quale si dovrebbe svolgere la cerimonia, durante la quale Scotellaro deve compiere l’omicidio. Le cose, però, non vanno come il protagonista aveva previsto, anche a causa dell’intervento, non pronosticato in precedenza, di Salvatore Tracina.

The Bad Guy Talpa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Bad Guy, la cui seconda puntata prende il via dalle 22:20 circa di oggi, mercoledì 6 novembre, su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.