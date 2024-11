Libera dal 19 novembre su Rai 1: trama, cast e curiosità

Martedì 19 novembre, su Rai 1, esordisce la fiction Libera. Il titolo è trasmesso dalla rete ammiraglia della TV di Stato dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Libera, regista e dove è girata

Appartenente al genere legal drama, la fiction Libera è una produzione originale della 11 Marzo Film. Tale società l’ha realizzata con la collaborazione di Rai Fiction. Il produttore esecutivo che ha firmato il progetto è Matteo Levi.

La trama è scritta da Eleonora Fiorini e da Mauro Casiraghi. La regia, invece, è firmata da Gianluca Mazzella. Le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte nella città di Trieste. La prima stagione è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Salvo ulteriori ed improvvise modifiche di palinsesto, la rete ammiraglia della TV di Stato ne propone una alla settimana, nel prime time del martedì.

Libera, la trama

Al centro della trama della fiction c’è Libera Orlando. Quest’ultima è interpretata dall’attrice Lunetta Savino ed è una giudice di origine siciliana. Da anni ha lasciato la sua terra per trasferirsi a Trieste, dove ha dovuto lottare contro numerosi stereotipi prima di affermarsi all’interno del tribunale. Da quindici anni, la sua esistenza è inevitabilmente condizionata dalla morte della figlia Bianca, che ha perso la vita in circostanze misteriose.

Spoiler finale

I valori di Libera, donna di legge che crede profondamente nella giustizia, vengono meno quando incontra un uomo che ritiene essere il colpevole della morte dell’amata figlia. Tuttavia, la protagonista non ha le prove per incolparlo ed incarcerarlo. Decide, così, di avviare un’indagine personale e parallela, coinvolgendo un piccolo criminale locale, che ha il compito di tenere sotto controllo l’indiziato. Libera, con il tempo, sviluppa con il delinquente un sodalizio decisamente particolare, che crea situazioni rocambolesche.

Libera compie tutto questo in incognito, senza dire nulla né ai colleghi né alla sua famiglia. Per tale motivo, avvia una sorta di doppia vita. Nonostante i suoi tentativi, però, le persone a lei più chiare maturano ben presto dei sospetti. Fra le più scettiche ci sono la sorella Isabella e la nipote Clara.

Libera, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Libera, fiction di Rai 1 al via martedì 19 novembre e visibile, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand su Rai Play.