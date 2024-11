Stasera in tv martedì 19 novembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 19 novembre 2024. Su Rai2, la nuova edizione del talk show Belve, con Francesca Fagnani. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 19 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la prima puntata della fiction Libera, con Lunetta Savino, Matteo Martari. Disposta a tutto pur di vendicare la morte di sua figlia Bianca, Libera Orlando (Lunetta Savino), incorruttibile giudice della Sezione Penale del Tribunale di Trieste, entra in contatto con Pietro Zanon (Matteo Martari), un pregiudicato che le farà rivelazioni inaspettate e dolorose.

Su Rai2, alle 21.20, la nuova edizione del talk show Belve. Il giornalista Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, è uno degli ospiti di questa sera. Francesca Fagnani ha deciso di aprire così la nuova edizione, l’undicesima, del suo talk show nato nel 2018 su Nove. In primavera il programma ha registrato una media d’ascolto di 1.898.000 spettatori.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Amore criminale. Veronica Pivetti presenta la ricostruzione, come sempre in forma di docu-fiction, della tragica storia di Ilaria Sollazzo, insegnante 31enne uccisa a colpi di pistola, nel 2022 a Scalea (Cosenza), dal suo ex fidanzato, la guardia giurata Antonio Russo, che poi ha rivolto l’arma verso sé stesso togliendosi la vita.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. In occasione della copertura delle elezioni americane da parte di Bianca Berlinguer, rimasta in onda tutta la notte tra il 5 e il 6 novembre, Rete 4 ha ottenuto uno share notevole. Il pubblico dunque ha premiato la nuova maratona, che ha sfidato quelle di Enrico Mentana e Bruno Vespa.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. La morigeratezza che aveva caratterizzato la scorsa edizione è ormai un lontano ricordo: quest’anno è protagonista la passione, in particolare quella scoppiata tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Questa sera Alfonso Signorini fa il punto della situazione con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. A un giorno di distanza dalla chiusura delle votazioni in Emilia-Romagna e Umbria, Giovanni Floris fa il punto della situazione politica. Il dibattito non potrà ignorare il risultato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Giro di boa per i Live che in questa edizione ha visto Giorgia come conduttrice. E’ la 4° puntata prima della finale a Napoli. Chi lascerà fra i talenti rimasti in gara? Ai 4 giudici (Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi) la sentenza.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Due squadre di comici si affrontano a suon di battute in una gara d’improvvisazione. E’ il filo conduttore dello show condotto da Katia Follesa in replica sul Nove. In studio il pubblico è chiamato a votare i propri artisti preferiti.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Altri single s’incontrano nell’elegante ristorante di Flavio Montrucchio e, sorseggiando del buon vino, fanno amicizia cercando di capire se hanno di frontr l’anima gemella. Poi, nel confessionale singolo, raccontano le loro impressioni.

I film di questa sera martedì 19 novembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Han Jae-Rim, Emergency declaration, con Lee Byung-hun. Sul volo KI501 da Incheon per le Hawaii, un terrorista libera un virus. Mentre la polizia sudcoreana cerca di individuare il colpevole, nessun aeroporto dà il consenso di far atterrare l’aereo.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Safy Nebbou, Il mio profilo migliore, con Juliette Binoche. Per mettere alla prova il suo amante Ludo, Claire si crea un finto profilo social fingendosi una ragazza con la metà dei propri anni. Ma ad abboccare è Alex, un amico di Ludo.

Su Rai Movie, alle 21.20, il film di fantascienza del 2001, di Tim Burton, Planet of the apes – Il pianeta delle scimmie, con Mark Wahlberg. 2029. L’astronauta Leo Davidson finisce su un pianeta sconosciuto dove le scimmie dominano sugli uomini. Con l’aiuto di uno scimpanzé guiderà la ribellione.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Rob Cohen, La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, con Brendan Fraser, Jet Li. Risvegliatosi dal sonno eterno, un crudele imperatore cinese minaccia l’umanità. L’avventuriero Rick e sua moglie Emily cercano di fermarlo.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1967, di Howard Hawks, El Dorado, con John Wayne, Robert Mitchum. Il pistolero Cole Thornton, nonostante gli acciacchi, accetta di aiutare l’amico sceriffo J.P. Harrah nella battaglia contro alcuni loschi allevatori che si fanno beffe della legge.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2004, di Massimo Venier, Tu la conosci Claudia? con Aldo, Giovanni e Giacomo, Paola Cortellesi. In crisi con il marito Giovanni, Claudia comincia a vedersi con Giacomo, un uomo che si è separato dalla moglie. Intanto anche il tassista Aldo sembra aver perso la testa per lei.

Stasera in tv martedì 19 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Daniel Grou, Il padrino della mafia, con Marc-André Grondin. Vince, giovane erede dei Gamache, una dinastia di sarti che veste il clan mafioso dei Paternò, cerca di guadagnarsi la fiducia del padrino. Geloso, il figlio del boss cerca la sua rivincita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musicale del 2023, di Blitz Bazawule, Il colore viola, con Fantasia Barrino. Separata dalla sorella e dai propri figli, Celie affronta numerose difficoltà, tra cui un marito violento. Ma con l’aiuto della nuora e di un’esuberante cantante, Celie trova una forza straordinaria per ricominciare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Francesco Ghiaccio, Dolcissime, con Giulia Barbuto Costa Da Cruz. Chiara, Letizia e Mary sono amiche e oggetto di sberleffi da parte dei compagni di scuola a causa dei loro chili di troppo. Ma troveranno un’inattesa occasione di riscatto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Clint Eastwood, American Sniper, con Bradley Cooper, Kyle Gallner. Il marine Chris Kyle, in Iraq come cecchino per proteggere i commilitoni, diventa ben presto un mito. Una volta a casa, scopre però quanto sia difficile lasciarsi alle spalle la guerra.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1998, di Steven Soderbergh, Out of Sight – Gli opposti si attraggono, con George Clooney. Durante l’evasione, il galeotto Jack prende in ostaggio lo sceriffo federale Karen Sisco. Una volta libera, la donna gli dà la caccia, anche se si sente molto attratta da lui.