Adorazione dal 20 novembre su Netflix: trama, cast e curiosità

Mercoledì 20 novembre, Netflix rilascia alla visione Adorazione. La serie tv, produzione originale del nostro paese, è in onda sulla piattaforma di intrattenimento streaming dalle ore 09:00.

Adorazione, regista e dove è girata

Adorazione, presentata in anteprima durante la 19esima edizione del Festival del Cinema di Roma, è una fiction realizzata dalla società Picomedia. Appartenente al genere drammatico, la trama è liberamente ispirata all’omonimo romanzo scritto da Alice Urciuolo.

La sceneggiatura è firmata da Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi. Nell’elenco dei produttori esecutivi ci sono Chiara Grassi e Linda Vianello. Dietro la macchina da presa, in qualità di regista, c’è Stefano Mordini.

La prima e fino ad ora unica stagione della serie è composta da sei episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come da tradizione, li rilascia tutti insieme, dalle ore 09:00 di mercoledì 20 novembre.

Adorazione, la trama

Nel corso di Adorazione è raccontata una vicenda con al centro un gruppo di adolescenti. La trama è ambientata ad inizio estate, nell’Agro Pontino, area situata nel Lazio, in provincia di Latina. Quella che sulla carta sarebbe dovuta essere l’ennesima bella stagione spensierata ed allegra si trasforma, per i personaggi principali, in qualcosa di decisamente più spaventoso.

Una 16enne, chiamata Elena, sparisce nel nulla. Nessuno sa che fine abbia fatto: i genitori sono convinti sia con gli amici, ma nemmeno loro hanno idea di dove la protagonista possa essere. Allarmati, i famigliari lanciano l’allarme.

Spoiler finale

In un primo momento, le forze dell’ordine sottovalutano la vicenda. Elena, d’altronde, ha più volte mostrato un comportamento ribelle e stravagante, al punto che gli investigatori si convincono che si tratti di una fuga volontaria e solo temporanea. La realtà, però, è decisamente differente ed anche gli inquirenti sono costretti a ricredersi. Inizia, così, una lunga indagine, che mette sin da subito nel mirino il gruppo di amici. Tutti loro, infatti, sembrano nascondere qualche segreto.

Adorazione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Adorazione, serie tv le cui sei puntate sono rilasciate in contemporanea su Netflix a partire da oggi, mercoledì 20 novembre, dalle ore 09:00.