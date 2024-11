Stasera in tv mercoledì 20 novembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 20 novembre 2024. Su Rai2, la fiction Stucky, con Giuseppe Battiston. Su Italia 1, il film con Vin Diesel, xXx – Il ritorno di Xander Cage.

Stasera in tv mercoledì 20 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la serata evento Noi e… In diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma Mara Venier presenta l’annuale serata per l’Unicef. Attraverso interviste, testimonianze e momenti di spettacolo, scopriamo l’attività dell’organizzazione che lavora perché i bambini possano crescere sani, giocare, andare a scuola e coltivare sogni.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Stucky, con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. Titolo dell’episodio di stasera: “Un’altra vita”. In un magazzino abbandonato vengono trovati i corpi di due tossicodipendenti. La presenza di un sacchetto di diamanti li ricollega ad una rapina avvenuta presso una gioielleria di Treviso. I due sembrano essersi sparati a vicenda, ma Stucky (Giuseppe Battiston) non è convinto.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? La redazione del programma di Federica Sciarelli è sempre al lavoro per ricevere le segnalazioni. Su Facebook: www.facebook.com/chilhavisto, su X (Twitter): @chilhavistorai3, sul web: www.chilhavisto.rai.it, per telefono: 06.8262, via posta elettronica: 8262@rai.it, su WhatsApp 345 313 1987.

Rai5, alle 21.15, propone l’Opera lirica: Rusalka. La nuova stagione dell’opera al Teatro San Carlo si apre stasera con “Rusalka” di Dvorak, in tre atti, con il soprano lituano Asmik Grigorian, che si è distinta per la sua personalità di interprete, nella parte della ninfa. Sul podio Dan Ettinger.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. E’ stato Mario Giordano a commentare su Rete 4, in prima serata all’indomani del voto, l’esito delle elezioni presidenziali americane, compito che in un primo momento era stato assegnato a Nicola Porro con un’edizione speciale di “Quarta Repubblica”. Quella di oggi invece è una puntata “normale”.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà This Is Me. La hit mondiale lanciata dal film “The Greatest Showman” dà il titolo al nuovo programma prodotto da Silvia Toffanin, di cui sono protagoniste le stelle lanciate da “Amici”: questa sera, Emma, Irama, Stash, Giuseppe Giofrè, Diana Del Bufalo e tanti altri.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. S’intitola “Le ultime ore di Pompei” la puntata del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo. Offre una dettagliata ricostruzione della terribile eruzione del Vesuvio che distrusse la cittadina nel 79 a.C.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è nelle Marche in cerca del ristorante moderno top. In gara I Figli Di, Zeneat, Chisc Restaurant &Cocktail Bar e Cusiné Royale 2.0. Il premio della categoria Special va al miglior fritto misto all’ascolana.

Su Nove, alle 21.30, il varietà La Corrida. Nino Frassica era il primo giudice famoso nella puntata d’esordio dello storico programma ideato da Corrado e oggi condotto da Amadeus. Il comico è stato fondamentale per il ripescaggio di un concorrente. Chi ci sarà questa sera?

Su Real Time, alle 21.30, il reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Quattro coppie, che vivono un momento di crisi, decidono di mettersi alla prova scambiandosi i partner per due settimane. Lo psicologo Davide Radavelli le aiuterà nel loro percorso. Al timone, Giulia De Lellis.

I film di questa sera mercoledì 20 novembre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di Paolo Strippoli, Piove, con Francesco Gheghi. Una misteriosa pioggia scatena l’aggressività dei cittadini spingendoli anche ad uccidere. Un adolescente ribelle tenterà di proteggere la sorellina disabile e sopravvivere all’esplosione di violenza.

Su Rai Movie, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Christian Duguay, Un sacchetto di biglie, con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial. Joseph e Maurice sono due fratelli ebrei che vivono nella Francia occupata dai nazisti. Ben presto i piccoli dovranno affrontare un lungo viaggio per sfuggire alla cattura.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di D.J. Caruso, xXx – Il ritorno di Xander Cage, con Vin Diesel, Nina Dobrev. La Cia cerca un criminale che è entrato in possesso di un’arma micidiale, il “Vaso di Pandora”. Per recuperarla viene reclutato Xander Cage (Vin Diesel), asso degli sport estremi specializzato in missioni impossibili. L’uomo, creduto morto da tempo, in realtà è in piena forma ed entra in azione.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser. Dieci anni dopo la scomparsa del fratello, lo scienziato Trevor entra in possesso dei suoi appunti e si convince di doverlo cercare in Islanda. Lì vivrà un’avventura incredibile.

Su Iris, alle 21.15, il film di spionaggio del 1990, di John McTierman, Caccia a ottobre rosso, con Sean Connery. Marko Ramius, comandante di un sommergibile nucleare sovietico, smette di obbedire agli ordini dei superiori. Un analista americano riesce a scoprire le sue reali intenzioni.

La5 – Cine34

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 1995, di Rob Reiner, Il Presidente – Una storia d’amore, con Michael Douglas, Annette Bening. Il presidente americano Andrew Shepard s’innamora di Sidney, impacciata avvocatessa di una lobby ecologista. Ma le elezioni sono alle porte e i suoi avversari politici ne approfittano.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1955, di Carmine Gallone, Don Camillo e l’Onorevole Peppone, con Fernandel, Gino Cervi. In un paesino della bassa emiliana, Brescello, è vigilia di elezioni. Il sindaco comunista Peppone s’innamora di una bella attivista de partito, ma don Camillo vigila.

Stasera in tv mercoledì 20 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2009, di Tony Gilroy, Duplicity, con Julia Roberts, Clive Owen, Paul Giamatti. Claire e Rey, entrambi ex spie, nonostante cerchino di ingannarsi a vicenda, in realtà si piacciono parecchio. Uniranno le loro forze per truffare due potenti multinazionali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2021, di Damiano e Fabio D’Innocenzo, America Latina, con Elio Germano. Il dentista Massimo ha tutto dalla vita: una bella casa e una famiglia che lo ama. Ma la sua tranquillità viene stravolta quando un giorno nello scantinato trova una bambina legata.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi. Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto da sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe, ma con il passare del tempo…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1989, di Steven Spielberg, Indiana Jones e l’ultima crociata, con Harrison Ford, Sean Connery. Dopo aver liberato il padre Henry, sequestrato dai tedeschi, Indiana parte col genitore alla ricerca del leggendario Santo Graal. Ma i nazisti sono sulle loro tracce.