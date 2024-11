L’Amica Geniale Storia della bambina perduta terza puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Lunedì 25 novembre, su Rai 1, prosegue con la terza puntata la serie L’Amica Geniale Storia della bambina perduta. La produzione prende il via alle 21:20 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta terza puntata, regista e dove è girata

Appartenente al genere drammatico, la serie è realizzata dalle società Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe. Esse hanno lavorato in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Ideata da Saverio Costanzo, la narratrice della fiction è Alba Rohrwacher.

La sceneggiatura, tratta dal romanzo Storia della bambina perduta di Elena Ferrante, è scritta, oltre che dalla stessa Ferrante, anche da Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. La regia è a cura di Laura Bispuri.

La quarta ed ultima stagione de L’Amica Geniale è composta da dieci appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 1, salvo modifiche improvvise di palinsesto, ne propone due alla settimana, nella prima serata del lunedì.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta terza puntata, la trama

Nella terza puntata de L’Amica Geniale, finalmente nasce Imma. Considerato il lieto evento, Lila decide di portare la madre di Elena a farle visita. La situazione, però, è destinata ben presto a precipitare: Immacolata, infatti, ha un collasso. Nino e Lila decidono di accompagnarla, insieme, in ospedale. Ciò, però, provoca la gelosia di Elena. Intanto, Marcello insiste affinché Immacolata venga trasferita e portata in una clinica.

Spoiler finale

Durante L’Amica Geniale di lunedì 25 novembre, Elena osserva con i suoi occhi Nino mentre la tradisce. La protagonista va su tutte le furie, abbandona la casa e si trasferisce, almeno per il momento, da Lila.

Le condizioni di salute di Immacolata sono in continuo peggioramento ed oramai è sul punto di morte. Infine, Alfonso, che accompagna Elena nel trasferimento da Lila, decide di parlare con la donna e sfogarsi, raccontando di avere una relazione sentimentale con Michele.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante L’Amica Geniale Storia della bambina perduta, in onda a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.