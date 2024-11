Stasera in tv lunedì 25 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 25 novembre 2024. Su Rai2, il comedy show Raiduo con Ale&Franz. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 25 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction L’amica geniale 4, con Alba Rohrwacher. Due episodi: Il primo s’intitola, “La frattura”. La Basic Sight, l’azienda informatica di Lila (Irene Maiorino) è ormai diventata il centro del rione. Poco dopo la nascita della figlia, Lenù (Alba Rohrwacher) ha un collasso e viene accompagnata in ospedale da Nino (Fabrizio Gifuni) e Lila. A seguire, il secondo episodio, “L’imbroglio”. Lenù decide di dedicarsi a sé stessa promettendo al suo editore l’uscita del romanzo per l’autunno 1982. In seguito sorprende Nino in atteggiamenti intimi con la domestica e scappa di casa con le figlie, rifugiandosi a casa di Lila.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Raiduo con Ale&Franz. Tra gli ospiti della seconda edizione dello show di Alessandro Besentini e Francesco Villa, al via oggi, troviamo Giorgio Panariello, Diego Abatantuono, Elio e le Storie Tese, Valerio Lundini e Pintus. La musica è offerta da artisti come Nina Zilli, Negramaro, Anastasio e Cristiano De Andrè.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Senza particolare clamore, nella puntata dell’11 novembre, Massimo Giletti ha realizzato un notevole scoop intervistando in diretta Imane Khelif, la pugile algerina al centro di una grossa polemica durante le Olimpiadi di Parigi. Una bella soddisfazione per il giornalista tornato in Rai quest’anno.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Lo scontro tra la magistratura e il governo Meloni è sempre all’ordine del giorno nel programma di Nicola Porro. Spazio anche alla cronaca con la sentenza, attesa oggi, del processo ad Alessandro Impagnatiello, che potrebbe essere condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality La Talpa – Who is the Mole. Diletta Leotta presenta la quarta puntata, ma molti dei contenuti in onda questa sera si possono già vedere su Mediaset Infinity. Per la prima volta, infatti, un reality viaggia in parallelo su due piattaforme, con modalità di racconto e formati differenti per lo streaming e la televisione tradizionale.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Un tema storico, politico, culturale o economico e i suoi diretti riflessi nella nostra vita quotidiana e in quella futura. E’ il focus del talk di Corrado Augias che insieme ai suoi ospiti cerca un punto di incontro e di confronto.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Per ora, Valentino Rossi rimane l’unico co-conduttore maschile. Dopo Noemi la settimana scorsa, questa sera accanto al Mago Forest c’è la supermodella e attrice Eva Riccobono, peraltro siciliana come il comico.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Giro di boa per la nuova stagione del reality di Francesco Panella in cerca del miglior ristorante italiano all’estero. Dopo la costa di Bali, Singapore e Hanoi nella puntata di questa sera il nostro conduttore si trova a Hong Kong.

I film di questa sera lunedì 25 novembre 2024

Su Rai 4, alle 21.25, il film di fantascienza del 2018, di Chris Caldwell, Zeek Earl, Prospect, con Sophie Thatcher. L’adolescente Cee dovrà fare squadra con il mercenario Ezra per sopravvivere su un pianeta ostile dove un gruppo di predoni è alla ricerca di un prezioso minerale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 1969, di Tom Gries, El Verdugo, con Burt Reynolds, Jim Brown. Il mezzosangue Joe svaligia una banca per acquistare armi e aiutare così gli indiani Yaqui duramente oppressi dal perfido generale Verdugo. Ma quest’ultimo lo cattura e lo condanna a morte

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Destin Daniel Cretton, Il diritto di opporsi, con Jamie Foxx. L’avvocato Bryan Stevenson assume la difesa di Walter McMillian, un nero accusato ingiustamente di aver ucciso una ragazza bianca e condannato alla pena di morte.

Su La 5, alle 21.35, il film drammatico del 2005, di Alejandro Agresti, La casa sul lago del tempo, con Keanu Reeves. Kate e Alex vivono in uno spazio-temporale diverso e comunicano attraverso una cassetta delle lettere. Finiscono per innamorarsi, ma riusciranno mai ad incontrarsi?

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2021, di Vincenzo Salemme, Con tutto il cuore, con Vincenzo Salemme, Serena Autieri. A Ottavio Camaldoli, insegnante indifeso e remissivo, viene trapiantato il cuore di uno spietato boss mafioso. La madre di quest’ultimo vuole convincerlo a vendicare la morte del figlio.

Stasera in tv lunedì 25 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Domenico De Feudis, La coda del diavolo, con Luca Argentero. Sante Moras, guardia carceraria ed ex poliziotto, viene accusato ingiustamente di aver ucciso un detenuto. Per scagionarsi è costretto a fuggire e ad indagare con l’aiuto di una giornalista, Fabiana Lai.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Jay Roach, Bombshell – La voce dello scandalo, con Charlize Theron. Gretchen Carlson accusa di molestie sessuali Roger Ailes, fondatore di Fox News. La sua decisione spinge la giornalista Megyn Kelly a farsi avanti con la sua storia di violenza subìta.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Jacob Tremblay, Julia Roberts. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Sky Cinema Action, alle 23.30, il film di spionaggio del 2015, di Guy Ritchie, Operazione U.N.C.L.E. con Henry Cavill, Armie Hammer. L’agente della Cia Napoleon Sala e quello del Kgb Illya Kuryakin si alleano per eliminare un’organizzazione criminale internazionale. Li aiuta la figlia di uno scienziato scomparso.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2023, di Woody Allen, Un colpo di fortuna – Coup de chance, con Lou de Laage. Fanny e Jean sono una coppia all’apparenza perfetta. Quando Fanny incontra l’ex compagno Alain, i due iniziano a vedersi con molta frequenza, avvicinandosi sempre di più.