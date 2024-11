Stucky puntata Un’altra vita su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 20 novembre, su Rai 2, la prima stagione di Stucky prosegue con la puntata Un’altra vita. Quello odierno è il quarto appuntamento e, così come i precedenti, ha una durata di circa 50 minuti.

Stucky Un’altra vita, regista e dove è girata

Stucky, come di consueto, è visibile dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine dello spazio di approfondimento del TG2 Post. La fiction, appartenente al genere poliziesco, è una produzione originale di Rai Fiction.

Essa l’ha realizzata in collaborazione con la società Rosamont. La trama, liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, ha come protagonista il detective Stucky, interpretato da Giuseppe Battiston.

La sceneggiatura è firmata da Valerio Attanasio, Matteo Visconti e Marco Pettenello. Il primo, inoltre, cura anche la regia. Le riprese si sono svolte interamente in Italia, fra le città Roma e Treviso.

Stucky Un’altra vita, la trama

Nel corso dell’episodio intitolato Un’altra vita di Stucky, in onda nel prime time di oggi, mercoledì 20 novembre, il protagonista, affiancato dai fidati collaboratori Landrulli e Guerra, è chiamato ad intervenire nei pressi di un vecchio casolare. Qui, infatti, sono stati rinvenuti i corpi privi di vita di due ragazzi, conosciuti per essere dei tossicodipendenti.

Vicino ai cadaveri, Stucky nota subito la presenza di un sacchetto. In esso, sono contenuti alcuni diamanti di grande valore, spariti pochi giorni prima in seguito ad una rapina avvenuta nella gioielleria Ballarin, situata nel centro di Treviso.

Spoiler finale

Gli accertamenti compiuti sulla scena del crimine sembrano indicare la presenza di una sparatoria. In particolare, i due giovani, in qualche modo coinvolti in ciò che è accaduto nella gioielleria, si sono sparati a vicenda, togliendosi in questo modo la vita.

Il protagonista, nonostante le varie evidenze, non è convinto da tale ipotesi. Il poliziotto, infatti, pensa che la verità sia un’altra e decisamente più complessa. Per riuscire a scoprire ciò che è avvenuto, concentra i propri sforzi sul negozio di diamanti svaligiato. Così facendo, viene a conoscenza di importanti segreti, facendo emergere rancori e contrasti mai del tutto superati.

Stucky Un’altra vita, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Stucky, la cui prima stagione procede mercoledì 20 novembre, dalle 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.