Stucky puntata Falso d’autore su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 13 novembre, su Rai 2, è in onda la puntata intitolata Falso d’autore di Stucky. La soap opera, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Stucky Falso d’autore, regista e dove è girata

Stucky è una produzione originale di Rai Fiction, che l’ha realizzata in collaborazione con la società Rosamont. La trama, liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, ha come protagonista Stucky, interpretato da Giuseppe Battiston.

La sceneggiatura è firmata da Valerio Attanasio, Matteo Visconti e Marco Pettenello. La regia, invece, è curata dal già citato Valerio Attanasio. Le riprese si sono svolte interamente in Italia, fra le città Roma e Treviso.

Appartenente al genere poliziesco, la prima e fino ad ora unica stagione del titolo è composta da sei episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa un’ora. Rai 2, salvo modifiche improvvise di programmazione, ne propone una alla settimana, nel prime time del mercoledì. Quello odierno è il terzo appuntamento.

Stucky Falso d’autore, la trama

Nel corso di Falso d’autore di Stucky, i protagonisti devono lavorare ad un caso di omicidio. In particolare, gli investigatori sono chiamati ad indagare sulla morte di Giovanna Battistoni, nota avvocata di Treviso. Non appena è rinvenuto il cadavere, Stucky effettua i sopralluoghi del caso. Tutte le evidenze sembrano indicare che la morte sia avvenuta come conseguenza drammatica di una rapina violenta.

Spoiler finale

Tuttavia, durante la puntata visibile oggi, mercoledì 13 novembre, in prima serata su Rai 2, il protagonista non sembra convinto dall’ipotesi della rapina. Sceglie, così, di indagare, concentrandosi soprattutto sulla vita privata e su quella lavorativa della vittima. Così facendo, il detective interpretato da Giuseppe Battiston mette nel mirino un praticante, nonché presunto amante della vittima.

Lui, però, sottolinea di non essere coinvolto in alcun modo nella vicenda e Stucky sembra volergli credere. Tutto cambia quando il personaggio principale, affiancato dai collaboratori, deve indagare su un nuovo omicidio. La vittima, questa volta, è un falsario e la sua morte è legata a quella di Giovanna Battistoni.

Stucky Falso d’autore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Stucky, la cui prima stagione procede mercoledì 13 novembre, dalle 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.