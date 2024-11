Fargo 5 seconda puntata su Rai 4: trama, cast e curiosità

Mercoledì 27 novembre, su Rai 4, è in onda la seconda puntata di Fargo 5. La quinta ed ultima stagione procede, in chiaro, dalle ore 22:45 circa.

Fargo 5 seconda puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato la quinta stagione di Fargo sono le Nomadic Pictures, 26 Keys Productions e The Littlefield Company. In Italia, le puntate sono trasmesse per la prima volta in chiaro su Rai 4. Negli scorsi mesi, invece, gli appuntamenti sono stati trasmessi a pagamento, sulla rete Sky Atlantic.

La quinta stagione della produzione è formata da dieci appuntamenti. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Salvo modifiche di palinsesto, Rai 4 ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura del titolo sono Noah Hawley, April Shih, Thomas Bezucha e Bob De Laurentis. Coloro che hanno diretto gli episodi, invece, sono Thomas Bezucha, Sylvain White, Dana Gonzales e Donald Murphy. Le riprese si sono svolte in varie località degli Stati Uniti.

Fargo 5 seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Fargo 5, Roy ordina a Gator di fare di tutto pur di nascondere la morte del vicesceriffo, facendola passare come un incidente. Inoltre, gli assegna il compito di indagare per cercare di scoprire il luogo nel quale si nasconde Munch. Quest’ultimo, intanto, trova rifugio all’interno della casa di una signora, che non sembra turbata dalla sua presenza.

Spoiler finale

Durante la seconda puntata di Fargo 5, fervono i preparativi per i festeggiamenti della notte di Halloween. Dot e Wayne organizzano i loro costumi e si mettono alla ricerca di alcune armi. Roy, a sua volta, mette al corrente Gator di un piano criminale per rapire Dot. Approfittando della confusione, un gruppo di assalitori fa irruzione nell’abitazione della protagonista. Lei prova in tutti i modi a respingere l’assalto. Ben presto, la situazione è destinata a precipitare.

Fargo 5 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Fargo 5, la cui programmazione tv in chiaro procede con due nuovi appuntamenti nella giornata di oggi, mercoledì 27 novembre, su Rai 4.