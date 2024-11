This is me, la seconda puntata: in studio Annalisa ed Alessandra Amoroso

Mercoledì 27 novembre, su Canale 5, è in onda la seconda puntata di This is me. Lo show, fortemente voluto da Mediaset per omaggiare la storia di Amici di Maria De Filippi, è visibile dalle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine Striscia la Notizia!.

This is me seconda puntata, come funziona il programma

Al timone di This is me, anche per il secondo appuntamento, torna Silvia Toffanin. Nel corso dello show, la padrona di casa accoglie in studio alcuni dei principali volti lanciati nella storia del talent, sia per ciò che concerne il canto che la danza. Essi, durante lo show, eseguono alcune esibizioni, affiancati da grandi nomi dello spettacolo del nostro paese.

This is me è una produzione originale della Fascino PGT, società di proprietà di Maria De Filippi. La regia è a cura di Andrea Vicario, mentre la direzione artistica è di Stephane Jarny, che già da qualche anno riveste tale ruolo nel Serale di Amici. La prima e fino ad ora unica edizione della trasmissione è composta da tre puntate. L’ultima, dunque, è in programmazione sulla rete ammiraglia del Biscione la prossima settimana.

Annalisa, Alessandra Amoroso ed Anbeta Toromani

Come riporta il portale Superguida TV, nella seconda puntata del format è in studio Annalisa. L’artista, vincitrice del Premio della Critica durante la decima edizione di Amici, esegue un ricco medley dei suoi più grandi successi. L’artista, oramai da anni dominatrice delle classifiche nostrane, intona, fra le altre, Sinceramente, Mon Amour, Diamante lei e luce lui e Bellissima.

In seguito, è accolta Alessandra Amoroso. La cantante, vincitrice dell’ottava edizione del programma di Maria De Filippi, canta la hit che le ha dato grande popolarità, ovvero Immobile. Inoltre, presenta il suo ultimo brano, cioè Si mette male.

Per il ballo, il pubblico a casa ha la possibilità di ammirare nuovamente Anbeta Toromani. Seconda classificata ad Amici 2, è riuscita a divenire Prima ballerina in importanti teatri italiani ed internazionali, come il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro nazionale dell’opera e del balletto di Tirana. In programma, poi, un’esibizione in coppia di Andreas Muller, ex concorrente del talent, e Veronica Peparini, a lungo professoressa di danza.

This is me seconda puntata, fra gli ospiti Fiorella Mannoia

Molti, invece, gli ospiti che presenziano durante l’appuntamento di oggi di This is me. Per una performance con Annalisa, la conduttrice Silvia Toffanin dà spazio a Tedua, che con la cantante ha rilasciato la canzone Beatrice. In compagnia di Alessandra Amoroso, invece, c’è la cantautrice Fiorella Mannoia.