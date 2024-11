Alexa Vita da detective dal 20 novembre su Giallo: trama, cast e curiosità

Mercoledì 20 novembre, su Giallo, esordisce la serie tv Alexa Vita da detective. La fiction prende il via alle 21:15 circa ed è proposta sulla rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Alexa Vita da detective, regista e dove è girata

La protagonista di Alexa Vita da detective è un’attrice già molto nota al pubblico italiano. Si tratta di Lucy Lawless, che nella metà degli anni ‘90 ha ottenuto una grande popolarità mondiale grazie al ruolo di Xena in Xena Principessa guerriera.

Alexa Vita da detective appartiene al genere poliziesco. Produzione originale dell’Australia, le società che hanno curato la realizzazione della serie sono CJZ e Greenstone TV. In patria, la prima stagione, al via nel nostro paese da oggi, ha debuttato nel 2019 con il titolo originale My Life is Murder.

La prima stagione è composta da dieci appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 45 minuti. Giallo, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne trasmette due alla settimana, nel prime time del mercoledì. Le riprese si sono svolte in varie località dell’Australia e della Nuova Zelanda.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura di Alexa Vita da detective sono Matt Ford, Peter Gawler, Ainslie Clouston, Chris Hawkshaw, Claire Tonkin, Monica Zanetti e Tim Pye. La regia, invece, è di Leah Purcell, Mat King, Jovita O’Shaughnessy e Ben C. Lucas.

Alexa Vita da detective, la trama

Al centro della fiction c’è Alexa Crowe. Quest’ultima è una ex agente di polizia, che da qualche tempo lavora come consulente per le forze dell’ordine, aiutandole a risolvere i casi di omicidio più complessi. Al suo fianco, in ogni lavoro, può fare i conti sul sostegno dell’eccentrica assistente Madison.

Spoiler finale

Nei primi due appuntamenti, Alexa deve provare a risolvere, in primis, la misteriosa morte di un uomo. Un amico della protagonista, in particolare, le chiede di scoprire la verità in merito all’omicidio di una donna, che sembra aver perso la vita in seguito alla caduta dal balcone di un escort.

In seguito, la protagonista e il resto delle forze dell’ordine si recano in un motel. All’interno di una delle camere è stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo. Scoprono, però, che la porta della camera era stata chiusa a chiave dall’interno.

Alexa Vita da detective, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie, la cui prima stagione debutta su Giallo oggi, mercoledì 20 novembre, dalle ore 21:15 circa.