Una giornata particolare Le ultime ore di Pompei: tappe e storia della città distrutta dall’eruzione

Mercoledì 20 novembre, su La7, è in onda la puntata Le ultime ore di Pompei di Una giornata particolare. Il programma prende il via in prima serata, alle 21:20 circa, iniziando subito dopo la fine del talk di approfondimento Otto e mezzo.

Una giornata particolare Le ultime ore di Pompei, il 24 e il 25 ottobre del 79

Con l’appuntamento di oggi prosegue la terza edizione di Una giornata particolare. Il format, come sempre, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito dell’emittente guidata da Urbano Cairo. Al timone torna il giornalista Aldo Cazzullo. Al suo fianco, nella narrazione, ci sono gli invitati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido.

Un focus, nella puntata odierna di Una giornata particolare, è proposto sul 24 e il 25 ottobre del 79 d.C. Date, queste, nelle quali si è svolta la terribile eruzione del Vesuvio, che ha raso al suolo le cittadine Pompei ed Ercolano.

Cosa è successo nelle 48 ore

Come racconta Aldo Cazzullo durante la puntata di oggi di Una giornata particolare, il ciclo eruttivo del vulcano inizia nel primo pomeriggio. Improvvisamente, dal cono vulcanico sono espulsi pomici, rocce vulcaniche molto porose e, per questo, leggere. In pochi minuti, però, la situazione evolve e peggiora radicalmente.

La fuoriuscita dei flussi piroclastici, infatti, provoca ingenti danni e numerose vittime. In totale, il Vesuvio ha continuato ad eruttare in maniera ininterrotta per oltre due giorni. Queste quarantotto ore cambiano per sempre l’esistenza di migliaia di persone.

Una vasta area intorno al vulcano, infatti, è sepolta da uno strato di oltre 10 metri di materiali eruttivi. Tale fatto, inoltre, ha provocato la distruzione pressoché totale di Pompei, Ercolano e Stabia. In tali centri, secondo le stime e le testimonianze dell’epoca, si sono avuti oltre migliaia di decessi.

Una giornata particolare Le ultime ore di Pompei, il Parco archeologico di Pompei

Come da tradizione del format, prodotto dalla Stand by me, il padrone di casa Aldo Cazzullo si reca nei luoghi nei quali sono avvenuti i fatti narrati. Per tale motivo, durante la puntata di oggi, il conduttore raggiunge il Parco archeologico di Pompei. Le rovine della città romana, oggi, rappresentano una delle attrazioni turistiche più visitate ed apprezzate del nostro paese.

Bene inserito nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, è conosciuto in tutto il mondo per l’ottimo grado di conservazione. All’interno del Parco è possibile ammirare ville, case ed affreschi originarie dell’epoca. Inoltre, è possibile vedere decine di calchi, ritraenti i corpi delle vittime causate dall’eruzione.