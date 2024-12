Don Matteo puntata L’erede su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 5 dicembre, su Rai 1, è in onda la puntata L’erede di Don Matteo. La celebre fiction, giunta alla quattordicesima stagione, è in onda in prime time, a partire dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Don Matteo L’erede, regista e dove è girata

Don Matteo, visibile oltre che in televisione anche in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione di Rai Play, è una produzione originale di Lux Vide. Sono tre i registi che lavorano agli appuntamenti, ovvero Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Riccardo Vicario. Quest’ultimo ha già diretto la tredicesima stagione della fiction, andata in onda su Rai 1 nella primavera di due anni fa. La sceneggiatura è firmata da Alessandro Boncinvenni, Enrico Oldoini e Domenico Saverni. Le riprese si sono svolte a Spoleto.

Quella odierna è la settima puntata stagionale di Don Matteo. La serie, fra le più longeve attualmente in programmazione sulla rete ammiraglia della TV di Stato, ha confermato, anche quest’anno, di essere molto amata dal pubblico. Gli episodi fino ad ora trasmessi, infatti, hanno convinto una media superiore ai 4 milioni di telespettatori, con una share maggiore del 23%.

Don Matteo L’erede, la trama

Nel corso di L’erede di Don Matteo, per il comandante Diego Martini sono in arrivo dei problemi. In città, infatti, arriva la mamma, con la quale non ha mai avuto un bel rapporto. La donna si chiama Fiamma Durante (interpretata da Tosca D’Aquino) ed è una nota attrice. Il suo arrivo provoca non pochi problemi a Martini, che intanto è sempre più vicino a Giulia. Fra i due sembra essere scattata una particolare intesa, ma entrambi sembrano non volersi esporre.

Spoiler finale

Nell’episodio odierno di Don Matteo, nel frattempo, il personaggio interpretato da Federica Sabatini, per lavoro, deve accudire una signora. Quest’ultima, tuttavia, non sembra felice di essere assistita da Giulia, avendo con essa un atteggiamento freddo e spesso burbero. Il protagonista, notando tale fatto, prova a parlarle, nella speranza di riuscire ad aiutare Giulia.

Don Matteo L’erede, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi presenti nel corso della quattordicesima stagione di Don Matteo, la cui programmazione tv prosegue oggi, giovedì 5 dicembre, con il settimo appuntamento, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 circa.