Don Matteo 14 sesta puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 28 novembre, su Rai 1, è in onda la sesta puntata di Don Matteo 14. La fiction, appartenente al genere poliziesco e con protagonista Raoul Bova, è visibile in prime time, dalle ore 21:30 circa.

Don Matteo 14 sesta puntata, regista e dove è girata

Don Matteo, visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, è una produzione originale di Lux Vide. Sono tre i registi che lavorano agli appuntamenti, ovvero Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Riccardo Vicario. Quest’ultimo ha già diretto la tredicesima stagione della fiction, andata in onda su Rai 1 nella primavera del 2022. La sceneggiatura è firmata da Alessandro Boncinvenni, Enrico Oldoini e Domenico Saverni.

Il nuovo capitolo della fiction è composto da dieci puntate, dalla durata di circa due ore ciascuna. La rete ammiraglia Rai ne trasmette una alla settimana, nel prime time del giovedì. Quella di oggi è il sesto. Le riprese si sono svolte a Spoleto, anche se vari interni sono stati ricostruiti a Roma.

Don Matteo 14 sesta puntata, la trama

Nel corso della sesta puntata di Don Matteo 14, per Giulia è arrivato il momento di iniziare il suo percorso di riabilitazione sociale. Anche grazie all’aiuto ricevuto dal capitano Martini, la donna riceve un’offerta di lavoro.

In particolare, per scontare la condanna ai lavori socialmente utili, è costretta ad assistere ad una signora invalida. La missione, tuttavia, si rivela più difficile del previsto, in quanto la paziente, almeno in un primo momento, rifiuta la vicinanza di Giulia.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante Don Matteo di oggi, giovedì 28 novembre, il Maresciallo Cecchini, grande appassionato del game show Reazione a Catena, sceglie di mandare la candidatura per provare a partecipare come concorrente. Tuttavia, ha bisogno di trovare altri due giocatori per formare una squadra.

Dopo varie difficoltà, il personaggio interpretato da Nino Frassica si sottopone alle selezioni insieme alla PM Vittoria, grande appassionati di giochi televisivi, ed al capitano Martini. Quest’ultimo spera di riuscire a sfruttare l’occasione per riavvicinarsi alla sua ex fidanzata.

Don Matteo 14 sesta puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi presenti nella quattordicesima stagione di Don Matteo, visibile in diretta streaming ed on demand su Rai Play.