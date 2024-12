The Sticky Il grande furto su Amazon Prime Video: trama, cast e curiosità

Venerdì 6 dicembre Amazon Prime Video rilascia alla visione The Sticky Il grande furto. La serie tv, appartenente al genere commedia, è in onda sulla piattaforma di intrattenimento streaming a partire dalle ore 09:00.

The Sticky Il grande furto, regista e dove è girata

The Sticky Il grande furto è una produzione originale delle società Sphere Media, Blumhouse Television, Megamix e Comet Pictures. Fra i produttori esecutivi che hanno curato il progetto spiccano Jamie Lee e Jonathan Levine. Gli ideatori sono Brian Donovan e Ed Herro, che hanno ideato la trama partendo da un fatto realmente accaduto.

In Canada, fra il 2011 e il 2012, è stato commesso un furto di cui si è parlato a lungo. I ladri hanno preso di mira un deposito di sciroppo d’acero, trafugando migliaia di tonnellate per un valore totale che ha superato i 18 milioni di dollari. Si tratta della rapina con il bottino più elevato mai commessa nel paese.

Girata fra gli Stati Uniti e il Canada, la prima stagione è composta da sei episodi. La regia degli appuntamenti è di Michael Dowse e Joyce Wong.

The Sticky Il grande furto, la trama

La protagonista di The Sticky Il grande furto è Ruth Landry. Quest’ultima è interpreta da Margo Martindale, attrice che in carriera ha vinto, fra gli altri, tre Emmy Awards. Landry è una produttrice di sciroppo d’acero, la cui vita cambia radicalmente quando finisce nel mirino delle autorità. Decide, allora, di cambiare radicalmente i propri affari, dedicandosi al crimine.

Spoiler finale

Nel corso della fiction, il personaggio principale decide di progettare un furto tanto complesso quanto remunerativo. Ha intenzione, infatti, di recarsi in Quebec per rubare lo sciroppo d’acero da un grande deposito. Per riuscire a compiere la sua impresa fa squadra con Mike e Remy. Il primo è un esponente mafioso che vive a Boston, negli Stati Uniti, e che ha un carattere decisamente particolare. Il secondo, invece, è una guardia di sicurezza, affascinato dall’idea di diventare milionario.

The Sticky Il grande furto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Sticky Il grande furto, visibile in Italia su Amazon Prime Video da venerdì 6 dicembre.