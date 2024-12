Uonderbois dal 6 dicembre su Disney+: trama, cast e curiosità

Venerdì 6 dicembre, su Disney+, è rilasciata alla visione Uonderbois. La serie tv, produzione originale del nostro paese, è rilasciata in Italia a partire dalle ore 09:00.

Uonderbois, regista e dove è girata

Uonderbois è una realizzazione della società Lotus Productions. Ambienta e girata a Napoli, la trama ha come protagonisti due attori molto amati e conosciuti dal pubblico italiano. La prima è Serena Rossi, divenuta popolare soprattutto grazie al ruolo di protagonista in progetti come Mina Settembre ed Io sono Mia. Il secondo è Massimiliano Caiazzo, per anni interprete di Carmine in Mare Fuori.

La prima e fino ad ora unica stagione della fiction è composta da sei episodi. La regia è di Andrea De Sica e Giorgio Romano. Le ideatrici della fiction, invece, sono Barbara Petronio e Gabriele Galli. La colonna sonora si intitola Parl’ cu mme ed è cantata da Geolier.

Uonderbois, la trama

La trama di Uonderbois prende il via quando la vita di un gruppo di giovani sta per subire un repentino cambiamento. I ragazzi, infatti, ben presto devono abbandonare le loro case popolari, in quanto hanno ricevuto lo sfratto. Ad optare per tale decisione è stata La Vecchia, interpretata da una irriconoscibile Serena Rossi. La donna, proprietaria degli stabili, ha dimostrato in più di una occasione di essere una persona senza scrupoli e disposta a tutto pur di ottenere ciò che desidera. La Vecchia ha scelto di privare varie persone delle loro abitazioni in cambio di una piccola statua di Diego Armando Maradona.

Spoiler finale

I progetti de La Vecchia vengono ostacolati dall’intervento di un moderno e misterioso supereroe. Si tratta del giovane Tonino Uonderboi, che ha il volto di Massimiliano Caiazzo. Il ragazzo riesce a prendere la statuetta di Maradona destinata a La Vecchia e scopre che il piccolo amuleto potrebbe condurlo ad un prezioso tesoro, custodito nella Napoli sotterranea. In compagnia dei ragazzi che rischiano lo sfratto dà il via ad una vera e propria caccia al tesoro. La Vecchia, tuttavia, non è disposta a rinunciare alla statua e si mette pericolosamente alla ricerca di Uonderboi.

Uonderbois, il cast

Di seguito il cast degli attori coinvolti nel corso di Uonderbois, serie tv originale italiana visibile a partire dalle ore 09:00 di oggi, venerdì 6 dicembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Disney+.