Don Matteo puntata Il dono su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 12 dicembre, su Rai 1, è in onda la puntata Il dono di Don Matteo. La fiction è proposta dalle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Don Matteo Il dono, regista e dove è girata

Don Matteo, visibile oltre che in televisione anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione di Rai Play, è una produzione originale di Lux Vide. Sono tre i registi che lavorano agli appuntamenti, ovvero Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Riccardo Vicario.

Quest’ultimo ha già diretto la tredicesima stagione della fiction, andata in onda su Rai 1 nella primavera di due anni fa. La sceneggiatura è firmata da Alessandro Boncinvenni, Enrico Oldoini e Domenico Saverni. Le riprese si sono svolte fra le vie della città di Spoleto, che da anni ospita il set della produzione. Quella visibile oggi è l’ottava puntata della stagione.

Don Matteo Il dono, la trama

Nel corso de Il dono di Don Matteo, il maresciallo Cecchini è preoccupato. Il personaggio interpretato da Nino Frassica, infatti, ha notato, per puro caso, che la nipote Martina, da qualche settimana trasferita a Spoleto, ha dei comportamenti strani.

Il protagonista, allora, decide di indagare di nascosto, con l’obiettivo di riuscire a comprendere ciò che sta nascondendo la ragazza. Cecchini, però, ha una certa fretta: vuole scoprire la verità prima dell’arrivo a Spoleto del Colonnello Giulio Tommasi, celebre personaggio fra i più amati di sempre della serie ed interpretato dall’attore Simone Montedoro.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante l’appuntamento in onda oggi sulla rete ammiraglia della TV di Stato, Vittoria è in preda ai dubbi. La donna, in particolare, è indecisa sul da farsi con Egidio. Infine, Diego Martini è chiamato ad indagare, insieme al resto della squadra di carabinieri, su un caso decisamente molto complesso. Oltre che sul lavoro, però, il capitano è distratto dalla sua vita privata. L’uomo spera di avere, finalmente, una chance di tornare insieme alla donna che ama.

Don Matteo Il dono, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi presenti nel corso della quattordicesima stagione di Don Matteo, la cui programmazione tv prosegue oggi, giovedì 12 dicembre, con l’ottavo appuntamento, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 circa.