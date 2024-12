Dexter Oginal Sin dal 13 dicembre su Paramount+: trama, cast e curiosità

Venerdì 13 dicembre, su Paramount+, è rilasciata alla visione la serie tv Dexter Original Sin. Nel nostro paese, come oramai da tradizione, la produzione è trasmessa a partire dalle ore 09:00.

Dexter Original Sin, regista e dove è girata

Molte le società che hanno lavorato alla realizzazione del titolo. In particolare, quelle coinvolte nel progetto sono Clyde Phillips Productions, John Goldwyn Production, The Colleton Company, Counterpart Studios e Showtime Studios. Appartenente ai generi crime e drammatico, la serie è nata come prequel di Dexter.

Il creatore è Clyde Phillips, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Katrina Mathewson, Tanner Bean, Safura Fadavi, Nick Zayas, Alexandra Franklin, Marc Muszynski e Terry Huang. La regia è a cura di Michael Lehmann. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare nei pressi delle città Miami e Los Angeles.

La prima stagione è composta da dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Paramount+ ne rilascia uno alla settimana, nelle giornate di venerdì. L’ultimo appuntamento, dunque, dovrebbe essere trasmesso il prossimo 14 febbraio.

Dexter Original Sin, la trama

Al centro della trama di Dexter Original Sin c’è il personaggio di Dexter, interpretato da Patrick Gibson. Il protagonista, nel 1991, vive a Miami ed è uno studente. Nonostante sia molto giovane, inizia a maturare degli istinti violenti, che ben presto non riesce più a controllare. Non appena terminato il percorso di studio, il personaggio principale accetta di frequentare uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia della città. Un’occupazione, questa, che gli permette di entrare in contatto, per la prima volta, con la morte.

Spoiler finale

Dexter, accompagnato dal padre Harry, trasforma i suoi istinti in azione, divenendo una sorta di giustiziere. Il protagonista, affiancato dal genitore, acquisisce un metodo che gli permette di individuare ed uccidere le persone potenzialmente pericolose per la comunità. Ben presto, però, il serial killer Dexter finisce nel mirino delle forze dell’ordine, che avviano una vera e propria caccia all’uomo.

Dexter Original Sin, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Dexter Original Sin, serie tv la cui prima puntata è rilasciata venerdì 13 dicembre, dalle ore 09:00 sulla piattaforma di intrattenimento streaming Paramount+.