Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso, la terza puntata: trama, cast e curiosità

Domenica 15 dicembre, su Rai 1, è in onda la terza puntata di Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso. La fiction con protagonista Massimiliano Gallo è visibile in prime time, dalle 21:25 circa.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso terza puntata, regista e dove è girata

Le società che firmano la produzione di Vincenzo Malinconico 2 sono Rai Fiction e Viola Film, che hanno lavorato in collaborazione. La sceneggiatura della serie è firmata da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Paola Mammini, Pierpaolo Piciarelli e Luca Miniero. Quest’ultimo cura anche la regia. La trama è ispirata ai romanzi I valori che contano, Sono felice dove ho sbagliato e dal racconto Patrocinio gratuito, tutti scritti da Diego De Silva.

La seconda stagione della fiction giunge al termine la prossima settimana, quando è visibile il quarto ed ultimo episodio. La serie, sette giorni fa, ha ottenuto un vistoso calo negli ascolti. Pur rimanendo la produzione più vista della serata, il titolo è sceso a 2,8 milioni di telespettatori, con il 16,6% di share.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso terza puntata, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno di Vincenzo Malinconico, Alfredo desidera girare un documentario su un santone. Quando si reca da quest’ultimo, però, il ragazzo rinviene il corpo dell’uomo senza vita. Nei pressi della scena del crimine, il figlio del protagonista nota la presenza di Fareed, il suo primo amore, che potrebbe essere in qualche modo coinvolto nella vicenda. Le forze dell’ordine, chiamate sul luogo, avviano le indagini per cercare di far luce sulla misteriosa uccisione. Alfredo, tuttavia, è riluttante nel dire ciò che ha visto, temendo possano arrestare il ragazzo di cui è innamorato. La sua incertezza, però, rischia di attirare su di sé i sospetti degli investigatori.

Spoiler finale

Vincenzo Malinconico, mentre dà supporto al figlio, prosegue l’inchiesta per far luce sulla morte di Venere. Il protagonista, in particolare, apprende un’informazione che potrebbe essere fondamentale per la risoluzione del caso. Scopre, infatti, che Antonella, una delle amiche più vicine alla vittima, nasconde un segreto cruciale.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione della serie tv, il cui nuovo appuntamento è proposto domenica 15 dicembre, dalle ore 21:25 circa su Rai 1 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.