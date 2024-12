911 episodio Ansia da prestazione e 911 Lone Star episodio J’Accuse su Rai 2: trama, cast e curiosità

Domenica 15 dicembre, dalle 21:00 su Rai 2, è visibile l’episodio Ansia da prestazione di 911. A seguire, sempre sulla seconda rete della TV di Stato, spazio all’appuntamento J’Accuse di 911 Lone Star.

911 Ansia da prestazione, regista e dove è girata

911, la cui sesta stagione procede con il 14esimo episodio dal titolo Ansia da prestazione, è realizzata dalle società 20th Television e Ryan Murphy Television. Girata ed ambientata a Los Angeles, la sceneggiatura è firmata da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Juan Carlo Coto e Tim Minear. La regia, invece, è di Brenna Malloy, Bradley Buecker, Jann Turner, Joaquin Sedillo e John J. Gray.

911 Lone Star, spin off di 911, è ambientata ad Austin, in Texas, dove si sono svolte le riprese. Prodotta dalle medesime società di realizzazione di 911, la sceneggiatura è di Carly Soteras, Wolfe Coleman, Jalysa Conway, Bob Goodman e Jamie Kessler. La regia, invece, è di Brenna Malloy. Entrambi gli appuntamenti hanno una durata di circa 50 minuti.

911 Ansia da prestazione, la trama

Nel corso di Ansia da prestazione di 911, la squadra è chiamata ad intervenire durante una gara di bodybuilder. Un’emergenza, infatti, ha colpito alcuni dei concorrenti. Nel frattempo, Bobby effettua la valutazione delle prestazioni annuali. Un documento, questo, che porta Chimney all’accademia dei vigili del fuoco, luogo nel quale incontra un volto familiare.

Maddie prova ad aiutare un adolescente che soffre di attacchi di panico. Mentre la zia di Eddie si intromette nella sua vita personale, i protagonisti rispondono ad un richiesta di soccorso proveniente da una panetteria.

J’Accuse, la trama

In seguito, sempre su Rai 2, prende il via 911 Lone Star. Nell’episodio dal titolo J’Accuse, Owen decide di chiedere aiuto a Paul per dimostrare l’innocenza di Kendra. Tommy, invece, deve fare i conti con le conseguenze dei pettegolezzi, secondo i quali avrebbe iniziato una relazione sentimentale con il pastore Trevor.

911 Ansia da prestazione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante 911, il cui nuovo appuntamento è visibile dalle 21:00 su Rai 2.

Angela Bassett: Athena Grant Nash;

Athena Grant Nash; Peter Krause: Bobby Nash;

Bobby Nash; Oliver Stark: Evan Buckley;

Evan Buckley; Aisha Hinds: Hen Wilson;

Hen Wilson; Corinne Massiah: May Grant.

Questo, invece, è il cast di 911 Lone Star, la cui quarta stagione è in onda tutte le domeniche su Rai 2.