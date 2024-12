911 Nuovo sentimento, 911 Lone Star Aperto su Rai 2: trama, cast e curiosità

Domenica 8 dicembre, su Rai 2, è in onda, dalle ore 21:20 circa, l’appuntamento dal titolo Nuovo sentimento di 911. A seguire è in programma l’episodio Aperto di 911 Lone Star.

911 Nuovo sentimento, regista e dove è girata

911, la cui sesta stagione procede con l’episodio dal titolo Nuovo sentimento, è realizzata dalle società 20th Television e Ryan Murphy Television. Girata ed ambientata a Los Angeles, la sceneggiatura è firmata da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Juan Carlo Coto e Tim Minear. La regia, invece, è di Brenna Malloy, Bradley Buecker, Jann Turner, Joaquin Sedillo e John J. Gray.

911 Lone Star, spin off di 911, è ambientata ad Austin, in Texas, dove si sono svolte le riprese. Prodotta dalle medesime società di realizzazione di 911, la sceneggiatura è di Carly Soteras, Wolfe Coleman, Jalysa Conway, Bob Goodman e Jamie Kessler. La regia, invece, è di Brenna Malloy. Entrambi gli episodi hanno una durata di circa 50 minuti.

911 Nuovo sentimento, la trama

Nel corso di Nuovo sentimento di 911, il team di pompieri e paramedici è costretto ad intervenire in un corso di spinning. Alcuni partecipanti, infatti, hanno chiesto il loro intervento in quanto sono in difficoltà. Buck, nel frattempo, è colpito da un fulmine. Nonostante la tanta paura, il ragazzo è in buone condizioni di salute e scopre che, dopo l’evento, ha delle nuove capacità cognitive. Hen e Karen, infine, scoprono che Denny frequenta il suo padre biologico.

Aperto, la trama

Dalle 22:20 circa, sempre su Rai 2, è in onda l’episodio Aperto di 911 Lone Star. In esso, Owen è in stato di choc quando scopre che Kendra gli ha tenuto nascosto, per molti anni, un importante segreto. Grace, invece, prende coraggio e sceglie di affrontare suo padre. I due hanno un duro confronto, nel quale la ragazza discute con il genitore in merito alla sua passata infedeltà.

911 Nuovo sentimento, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante 911, il cui nuovo appuntamento è visibile dalle 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand su Rai Play.

Angela Bassett: Athena Grant Nash;

Athena Grant Nash; Peter Krause: Bobby Nash;

Bobby Nash; Oliver Stark: Evan Buckley;

Evan Buckley; Aisha Hinds: Hen Wilson;

Hen Wilson; Corinne Massiah: May Grant.

Questo, invece, è il cast di 911 Lone Star, la cui quarta stagione è in onda tutte le domeniche su Rai 2 ed in streaming su Rai Play.