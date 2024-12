Antonia serie tv su Rai 3: trama, cast e curiosità

Sabato 21 dicembre, su Rai 3, prende il via un nuovo appuntamento di Antonia. La serie tv, appartenente ai generi commedia e drammatico, è visibile a partire dalle ore 20:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Blob.

Antonia, regista e dove è girata

Antonia è una produzione originale delle società Fidelio e Groenlandia. Ideata da Chiara Martegiani, che in carriera ha lavorato a produzioni del calibro di Ride. Quest’ultima, inoltre, figura nell’elenco degli sceneggiatori, insieme a Carlotta Corradi ed Elisa Casseri. La regia degli appuntamenti è a cura di Chiara Malta.

La serie tv, nel nostro paese, non è inedita. Gli episodi, infatti, sono già andati in onda a pagamento su Amazon Prime Video, che li ha rilasciato nel marzo di quest’anno. Quello su Rai 3 è il primo passaggio sulla televisione in chiaro. Le riprese si sono svolte nei pressi di Rimini.

La prima e fino ad ora unica stagione di Antonia è composta da sei puntate. Esse, a loro volta, hanno una durata di circa 30 minuti ciascuna. Rai 3, salvo modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nella giornata di sabato.

Antonia, la trama

La protagonista della produzione è Antonia, la cui vita cambia per sempre nel giorno del suo trentasettesimo compleanno. Quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello dell’anno si trasforma in un vero e proprio incubo. La sua relazione finisce nel momento in cui decide di lasciare il fidanzato. Poco dopo, ha una violenta litigata con la sua migliore amica. Come se non bastasse, Antonia perde il suo lavoro e, tornando a casa in autobus, sviene improvvisamente.

Spoiler finale

Antonia, ovviamente, è turbata dalla situazione che si è venuta a creare. Prova, seppur con enormi difficoltà, a rimettere insieme tutti i pezzi, convinta di poterci riuscire da sola, senza l’aiuto di nessuno. Ben presto, però, si accorge che non è così facile come sembra. Nel frattempo, accetta di uscire con un ragazzo che ha da poco conosciuto a bordo di un pullman.

Antonia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Antonia, serie tv la cui prima stagione prende il via su Rai 3 oggi, sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 20:20.