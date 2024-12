Sapiens Un solo Pianeta puntata Apocalisse Tsunami: Tozzi in Indonesia a venti anni dal terribile maremoto

Sabato 21 dicembre, Rai 3 propone la puntata Apocalisse Tsunami di Sapiens Un solo Pianeta. Il format è visibile dalle 21:05 circa ed è condotto da Mario Tozzi.

Sapiens Un solo Pianeta Apocalisse Tsunami, in Indonesia venti anni dopo il maremoto

Durante l’appuntamento odierno di Sapiens Un solo Pianeta, il padrone di casa si reca in Indonesia. Nello Stato, Tozzi visita i luoghi che, oramai venti anni fa, sono stati maggiormente colpiti dal drammatico maremoto. Il tutto è iniziato la mattina del 26 dicembre del 2004. Al largo dell’isola di Sumatra, località che ospitava migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, si è verificato una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 9.3 della scala Richter.

Si tratta di uno degli eventi sismici più forti mai registrati, che ha generato un violentissimo tsunami. Le onde anomale hanno colpito numerosi Stati dell’Oceano Indiano, provocando un bilancio terribile: oltre 230 mila vittime e migliaia di dispersi, con milioni di sfollati e circa 10 miliardi di euro di danni.

Le Isole Surin e le spiagge di Pukhet

Mario Tozzi, nel corso della puntata di Sapiens Un solo Pianeta di oggi, sabato 21 dicembre, si reca nei luoghi in cui si è verificato il disastro. In primis si reca nelle Isole Surin, poste al largo delle coste occidentali della Thailandia e dove si sono insediati gli zingari di mare. Si tratta di una popolazione nomade oceanica, che mediante la leggenda del Granchio gigante tiene viva la memoria di quel drammatico fatto.

Poi ci sono le spiagge dell’isola di Phuket, dove migliaia di persone si sono trasferite, violando una regola che prevedeva che rimanessero a distanza di sicurezza dal mare. A poca distanza, a Nang Thong, le onde anomale, alte circa 10 metri, hanno distrutto tutto ciò che hanno trovato lungo il loro cammino.

Lo tsunami, come racconta Sapiens Un solo Pianeta di oggi, ha mantenuto la sua forza distruttiva per migliaia di km, colpendo anche l’India, lo Sri Lanka, le Maldive e il Corno d’Africa.

Sapiens Un solo Pianeta Apocalisse Tsunami, le soluzioni per scongiurare i danni

Mario Tozzi, a Sapiens Un solo Pianeta di oggi, analizza le possibili soluzioni per scongiurare i danni degli tsunami. In primis è necessario smettere di costruire le abitazioni nei pressi delle coste. Inoltre, occorre dotarsi di sistemi di allerta nei mari a rischio e proteggere gli argini naturali come le foreste costiere, le dune e le barriere coralline, minacciate dal riscaldamento climatico. Infine, nello spazio Dialoghi di Sapiens, il conduttore discute dei temi della serata con Pietrangelo Buttafuoco.