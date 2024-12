Stasera in tv lunedì 30 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 30 dicembre 2024. Su Rai3, il documentario La Valanga Azzurra. Su Canale 5, il reality Grande Fratello.

Stasera in tv lunedì 30 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia di Eduardo De Filippo, diretto da Alessandro Gassmann, Questi fantasmi, con Massimiliano Gallo, Anna Foglietta, Maurizio Casagrande. Pasquale Lojacono (Massimiliano Gallo) si trasferisce in un grande appartamento con la moglie Maria (Anna Foglietta), in seguito ad un accordo particolare con il proprietario: in cambio della loro permanenza gratuita nell’immobile, Pasquale dovrà sfatare le dicerie secondo cui la casa è infestata dai fantasmi.

Su Rai2, alle 21.35, il comedy show Raiduo con Ale & Franz. Ultima puntata della seconda edizione. Alessandro Besentini e Francesco Villa possono contare anche stasera sul lavoro di un gruppo autorale di tutto rispetto. Ne fanno parte Alberto Ferrari, Claudio Fois, Carlo Gabardini, Antonio de Santis, Dario Tajetta, Maria Cristina Massaro e Matteo Mangiagalli.

Su Rai3, alle 21.20, il documentario La Valanga Azzurra. Il regista Giovanni Veronesi ripercorre la storia della Nazionale italiana di sci alpino degli Anni 70, guidata dal leggendario tecnico Mario Cotelli e capitanata da campioni come Gustavo Thoeni e Piero Gros, vincitori della Coppa del Mondo generale, Paolo De Chiesa, Herbert Plank e tanti altri.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Ultima puntata del 2024 per il reality condotto da Alfonso Signorini. Dei nuovi ingressi annunciati qualche settimana fa abbiamo già assistito a quelli di Eva Grimaldi e Stefania Orlando a cui si è aggiunto il rugbista Maxime Mbanda. Il ritorno di Maria Teresa Ruta, invece, è stato rimandato.

Su La7, alle 21.15, il talk show La torre di Babele – Album. Stasera replica di una puntata del talk di Corrado Augias dal titolo “Cosa resta di Berlinguer?”. Tra gli ospiti, Walter Veltroni ripercorre il percorso umano e politico di una fra le figure più apprezzate della nostra storia.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Tra le destinazioni europee della sesta stagione per Francesco Panella questa sera c’è Amburgo. E’ caccia aperta ai migliori ristoranti italiani della città e in suo aiuto, come sempre, ci sono tre nostri connazionali che vivono in loco.

I film di questa sera lunedì 30 dicembre 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Marco Segato, La pelle dell’orso, con Leonardo Mason, Marco Paolini. Dolomiti. Pietro accetta una scommessa con il suo datore di lavoro: uccidere l’orso che minaccia il piccolo borgo in cui abita. L’avventura lo aiuta a ricostruire il rapporto con il figlio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1968, di Andrew V. McLaglen, Bandolero!, con Raquel Welch, James Stewart. Scampati alla forca, due criminali prendono in ostaggio una bella vedova e fuggono in Messico. Sulle loro tracce si mette un irriducibile sceriffo, pronto a tutto pur di riacciuffarli.

Su Rete 4, alle 21.25, il film giallo del 2022, di Kenneth Branagh, Assassinio sul Nilo, con Kenneth Branagh, Gal Gadot, Annette Bening. Durante una vacanza in Egitto, l’investigatore Hercule Poirot (Kenneth Branagh) viene invitato da un amico a una crociera sul Nilo organizzata dall’ereditiera Linnet Ridgeway e da Simon Doyle, neosposi. Quando lei viene trovata uccisa da un colpo di pistola parte l’indagine: tutti sembrano avere un movente.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2008, di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro, con Christian Bale, Heath Ledger. Gotham City. Grazie a Batman (Christian Bale), alias Bruce Wayne, il crimine organizzato sembra avere le ore contate. Ma un folle criminale, che si fa chiamare Joker (Heath Ledger), porta distruzione e anarchia gettando la città nella paura. Gordon chiede aiuto all’Uomo Pipistrello.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2022, di Paola Randi, Beata te, con Serena Rossi. Marta è soddisfatta della sua vita ed è a un passo dal debutto a teatro come regista del suo “Amleto”. Per il suo 40° compleanno riceve la visita dell’Arcangelo Gabriele, che le annuncia la nascita di un figlio, ma…

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1991, di Kathryn Bigelow, Point Break, con Keanu Reeves, Patrick Swayze. Per finanziarsi, Bodhi e i suoi amici surfisti rapinano le banche mascherati da ex presidenti degli Stati Uniti. Ma l’agente dell’Fbi Johnny Utah si mette sulle loro tracce.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1994, di Les Mayfield, Miracolo nella 34° strada, con Richard Attenborough, Mara Wilson. New York. Un eccentrico anziano, assunto per interpretare Babbo Natale, cerca di convincere il suo datore di lavoro di essere davvero il magico personaggio.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1992, di Lina Wertmuller, Io speriamo che me la cavo, con Paolo Villaggio. Per un errore, un maestro ligure viene trasferito in un piccolo paese del napoletano. Gli inizi saranno duri, ma con il tempo conquisterà la fiducia degli alunni.

Stasera in tv lunedì 30 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2024, di Adam Wingard, Godzilla e Kong – Il nuovo Impero. L’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattono insieme contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2016, di Paolo Virzì, La pazza gioia, con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti. Ospiti di una comunità per donne con disturbi mentali, la vulcanica Beatrice e la fragile Donatella decidono di fuggire assieme alla ricerca di un po’ di felicità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2001, di Chris Columbus, Harry Potter e la Pietra Filosofale, con Daniel Radcliffe. Primo episodio della saga fantasy. L’orfanello Harry va a studiare alla scuola di magia di Hogwarts, diretta dal professor Silente. Lì stringe amicizia con Ron ed Hermione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente arrestato per l’omicidio della moglie, ma riesce ad evadere e si mette sulle tracce del vero assassino. Il marshal Gerard lo bracca.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ariel Vromen, Criminal, con Ryan Reynolds, Kevin Costner. L’agente della Cia Bill Pope, in possesso di informazioni su un imminente attacco terroristico, viene ucciso. Per non perdere i suoi ricordi, l’agenzia chiede aiuto al dottor Franks.