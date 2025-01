M Il figlio del secolo, la prima puntata: trama, cast e curiosità

M Il figlio del secolo, fra le novità più attese dell’anno su Sky, esordisce oggi, venerdì 10 gennaio, con la prima puntata. La serie evento è visibile, dalle 21:10, su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic, visibili rispettivamente sulle reti 110 e 301 della piattaforma satellitare.

M Il figlio del secolo prima puntata, regista e dove è girata

Produzione Sky Original, la società che ha lavorato alla realizzazione del titolo è la The Apartment Pictures. La sceneggiatura è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Antonio Scurati, che per la sua opera ha ottenuto vari riconoscimenti, fra cui il prestigioso Premio Strega. Coloro che hanno scritto la trama della serie sono Stefano Bises e Davide Serino. La regia, invece, è a cura di Joe Wright. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese.

La prima stagione di M Il figlio del secolo, al via oggi, venerdì 10 gennaio, è composta da otto appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. Sky, salvo modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nella prima serata del venerdì.

M Il figlio del secolo prima puntata, la trama

Al centro di M Il figlio del secolo c’è Benito Mussolini, interpretato dall’attore Luca Marinelli. Mediante la serie, in particolare, è raccontato il periodo che va dal 1919, anno nel quale sono stati fondati i Fasci italiani di combattimento, al 3 gennaio del 1925. Una giornata, questa, rimasta impressa nella storia, in quanto Mussolini ha recitato in parlamento il discorso che ha dato il via al ventennio fascista.

Benito Mussolini, giornalista e direttore del quotidiano Il Popolo d’Italia, fonda insieme all’amico e socio Cesare Rossi i Fasci di combattimento. Sin da subito, il gruppo fa uso della violenza fisica: non a caso, aprono molte delle loro sedi vicine a quelle dei socialisti, con i quali arrivano più volte allo scontro fisico.

Spoiler finale

Mussolini, in un primo momento, non è interessato alla politica attiva. La sua figura, però, è oscurata da quella di Gabriele D’Annunzio, acclamato dopo essere riuscito a compiere l’impresa di Fiume. Intanto, il protagonista è sempre più vicino a Margherita Sarfatti, ebrea ed affascinante intellettuale.

M Il figlio del secolo prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante M Il figlio del secolo, serie tv al via su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic venerdì 10 gennaio.