Stasera in tv sabato 11 dicembre 2025, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 11 gennaio 2025.

Stasera in tv sabato 11 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione del talent Ora o mai più. Marco Liorni debutta alla conduzione della gara che dà una seconda chance a cantanti “dimenticati” dal grande pubblico. I protagonisti di questa edizione sono Valerio Scanu, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Pago, Anonimo Italiano, Carlotta, Antonella Bucci e Matteo Amantia dei Sugarfree.

Su Rai3, alle 21.15, il programma Quinta dimensione. Nell’ultima puntata Barbara Gallavotti approfondisce la grande sfida della medicina: prolungare la vita in salute. Infatti, mentre si vive sempre più a lungo, l’aspettativa del benessere resta ferma intorno ai 60 anni, poi cominciano gli acciacchi. La tecnologia sta facendo del suo meglio per aiutarci.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: L’arte della commedia. Oreste Campese (Eduardo De Filippo), capocomico di una compagnia itinerante che ha perduto tutto in un incendio, si appella al prefetto, ma i due si trovano ben presto in disaccordo. Il prefetto lo congeda offrendogli un foglio di via ma…

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del people show C’è posta per te. Maria De Filippi apre stasera una nuova edizione dello show che mette al centro le persone con le loro storie, non solo difficili e drammatiche, ma anche allegre e spensierate. Tra i vip coinvolti quest’anno troviamo Stefano De Martino, Annalisa, Il Volo, Zlatan Ibrahimovic, Antonino Cannavacciuolo.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Anche nel 2025 Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo e Jacopo Veneziani sono alcuni degli ospiti fissi del talk di Massimo Gramellini che offre una lettura della realtà che non necessariamente segue le tradizionali narrazioni.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Gubbio (Perugia) in cerca del locale top di cucina eugubina. In lizza: La Locanda del Duca, La Tenuta Conte Fabiani, l’Agriturismo Casella del Piano e il Ristorante La Cia. Il premio per la categoria special va al miglior Friccò.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Torna in prima serata la nuova edizione del talk di approfondimento politico ed economico condotto da Luca Sommi. Come sempre, per analizzare i fatti più importanti della settimana, ci sono in studio Marco Travaglio e Andrea Scanzi.

I film di questa sera sabato 11 gennaio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Matt Eskandari, Wire Room: sorvegliato speciale, con Kevin Dillon, Bruce Willis. La recluta Justin Rosa, con la supervisione del capo della sala intercettazioni Shane Mueller, deve seguire a distanza i movimenti e tenere in vita a tutti i costi un informatore dell’Fbi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Neil Burger, Sempre amici, con Bryan Cranston, Kevin Hart. L’afroamericano Dell Scott, con qualche crimine alle spalle, trova lavoro come badante per il ricco Lacasse, che si trova su una sedia a rotelle. Ben presto tra i due nasce una forte amicizia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2008, Kung Fu Panda, con le voci di Fabio Volo, Eros Pagni, Francesca Fiorentini. Gli abitanti della Valle della pace sono minacciati dal leopardo Tai Lung. I maestri di Kung Fu cercano di trasformare il panda Po in un esperto di arti marziali, per contrapporlo a Tai Lung. Ma Po è pigro e imbranato e fatica ad imparare la disciplina e le tecniche necessarie per combattere il leopardo.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Lenny Abrahamson, Room, con Jacob Tremblay, Brie Larson. Ma vive prigioniera in una minuscola stanza con il figlio Jack. Quando il bimbo compie 5 anni, lei gli racconta la verità sul mondo e cercano di escogitare un piano di fuga.

Stasera in tv sabato 11 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di e con Luca Barbareschi, The Penitent – A Rational Man. Carlos David Hirtsch, psichiatra ebreo, si rifiuta di testimoniare a favore di un giovane ex paziente autore di una strage. Si ritrova così al centro di un processo mediatico.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Sam Taylor Johnson, Back to Black, con Marisa Abela. Uno sguardo inedito sulla rapida ascesa della cantante Amy Winehouse e sul suo rivoluzionario album, “Back to Black”, ispirato alla tumultuosa relazione con Blake Fielder-Civil.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Christopher Nolan, The prestige, con Hugh Jackman, Christian Bale. Nella Londra a cavallo tra Ottocento e Novecento, due celebri maghi si sfidano a colpi di trucchi e inganni. Una rivalità che ben presto si trasforma in ossessione.