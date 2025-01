I Delitti del Barlume puntata Non è un paese per bimbi: trama, cast e curiosità

Lunedì 13 gennaio esordisce la nuova stagione de I Delitti del Barlume con la puntata Non è un paese per bimbi. Il titolo è visibile in contemporanea su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno (reti visibili sul canale 111 e 301 di Sky) in prima serata, alle ore 21:15 circa.

I Delitti del Barlume Non è un paese per bimbi, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato I Delitti del Barlume sono Sky Studios e Palomar. Il titolo è liberamente ispirato all’omonima serie di romanzi, scritti da Marco Malvadi ed edita da Sellerio Editore.

Il film Non è un paese per bimbi ha una durata di circa due ore. La pellicola, oltre che in televisione, è visibile in diretta streaming tramite Now TV. I clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo hanno la possibilità di visionare il titolo in 4K.

Le riprese si sono svolte in Italia. La nuova stagione de I Delitti del Barlume, al via con la puntata Non è un paese per bimbi, è composta da tre appuntamenti. Essi, salvo modifiche di programmazione, sono in onda per altrettante settimane, nel prime time del lunedì di Sky Cinema Uno. I registi del film sono Roan Johnson, Milena Cocozza e Marco Teti.

I Delitti del Barlume Non è un paese per bimbi, la trama

Nel corso de I Delitti del Barlume di oggi, Gino è scomparso. I protagonisti, inizialmente, pensano ad uno scherzo, ma ben presto iniziano a sospettare che la vicenda sia seria e che l’uomo possa essere in pericolo. Sulle tracce di Gino c’è una improbabile coppia, coinvolta in un traffico di diamanti. Fusco, per cercare di risolvere il mistero, deve provare ad interpretare un sogno di Massimo.

Spoiler finale

Intanto, un segreto di Cosimo diventa di dominio pubblico in paese e Pasquali è felice perché riallaccia i rapporti con una vecchia conoscenza. Marchino sogna di diventare un trapper. Infine, Vittoria, dopo aver risolto il caso, organizza di andare a Montenegro a cercare Rusic.

I Delitti del Barlume Non è un paese per bimbi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Delitti del Barlume, in onda con un nuovo appuntamento oggi, lunedì 13 gennaio.