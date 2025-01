Il Conte di Montecristo 2025 prima puntata: trama, cast e curiosità

Lunedì 13 gennaio 2025 è in onda la prima puntata de Il Conte di Montecristo. La fiction, co-produzione internazionale, è visibile su Rai 1 in prima serata, dalle ore 21:30 circa.

Il Conte di Montecristo 2025 prima puntata, regista e dove è girata

Presentata in esclusiva alla Festa del Cinema di Roma, la società che ha realizzato Il Conte di Montecristo è la Palomar (a Mediawan Company). Essa ha collaborato con DEMD Productions, Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media.

Tratta dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas, la sceneggiatura è scritta da Sandro Pretaglia, Lorenzo Bagnatori, Michela Straniero ed Eleonora Bordi. Colui che ha curato la regia è Bille August, regista danese che ha vinto un Premio Oscar per la pellicola Pelle alla conquista del mondo.

Le riprese, svolte in lingua inglese, si sono svolte in varie località dell’Unione Europea, concentrandosi soprattutto a Roma, Parigi e Malta. La serie evento è composta da otto appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 1 ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì.

Il Conte di Montecristo 2025 prima puntata, la trama

Il protagonista de Il Conte di Montecristo è Edmond Dantés. La sua vita sembra andare per il verso giusto: ha da poco ricevuto la nomina a capo del Pharaon e sta per convolare a nozze con Mercedes, la donna che ha sempre amato. Tuttavia, il personaggio principale non sa che, in gran segreto, alcune persone che conosce molto bene stanno cospirando contro di lui.

Villefort, sostituto procuratore di Marsiglia, arresta il protagonista con l’accusa, totalmente infondata, di essere un bonapartista. Inoltre, nasconde la verità per proteggere i suoi interessi ed ordina che Edmond sia rinchiuso nelle segrete del famigerato Castello d’If.

Spoiler finale

Edmond, ne Il Conte di Montecristo, passa i dieci anni successivi in carcere, durante i quali perde ogni speranza di tornare in libertà. La svolta arriva quando, nella sua cella, giunge un altro detenuto. Si tratta dell’Abate Faria, che da tempo sta scavando un tunnel sotterraneo per tentare la fuga.

Il Conte di Montecristo 2025 prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Il Conte di Montecristo, la cui prima puntata è in onda il 13 gennaio 2025 in prima serata su Rai 1.