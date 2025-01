ACAB serie tv Netflix: trama, cast e curiosità

A partire da mercoledì 15 gennaio, su Netflix, è possibile vedere ACAB. La serie tv, produzione originale del nostro paese, è rilasciata in Italia dalle ore 09:00.

ACAB, regista e dove è girata

La società che ha realizzato ACAB è la Cattleya, parte di ITV Studios. Coloro che hanno ideato il progetto sono Carlo Bonini e Filippo Gravino. I due hanno curato anche la sceneggiatura, in compagnia di Elisa Dondi, Luca Giordano e Bernardo Pellegrini. Il già citato Filippo Gravino, inoltre, ha firmato lo story editing. La regia è di Michele Alhaique.

La trama è liberamente ispirata all’omonima opera letteraria di Carlo Bonini edita in Italia da Giangiacomo Feltrinelli Editore. Inoltre, prende spunto anche dal film ACAB, prodotto sempre da Cattleya e diretto da Stefano Sollima, che nella serie ha il ruolo di produttore esecutivo. Il titolo è composto da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti.

ACAB, la trama

In ACAB, è notte quando in Val di Susa si consumano degli scontri feroci, durante i quali rimane gravemente ferito Mazinga, capo di una squadra del Reparto Mobile di Roma. Il team è formato anche da Marta e Salvatore. La prima, una delle poche donne del reparto, è una madre single di una 13enne. Il secondo, invece, non è capace di coltivare relazioni personali all’esterno della caserma ed allena in maniera quasi ossessiva il proprio corpo. Mazinga, interpretato da Marco Giallini, è convinto che per mantenere l’ordine sociale sia necessario compiere atti di vera e propria violenza e ha trasmesso questo ideale ai suoi agenti.

Spoiler finale

Lo spirito di famiglia presente nella squadra è messo a dura prova dal nuovo capo, Michele. Quest’ultimo è un riformatore, convinto che la violenza sia uno strumento da utilizzare esclusivamente nei casi limiti. Ha ottenuto il posto con il sudore e pensa che l’ordine sia l’unica soluzione utile per arginare il caos. Ovviamente, non accetta le metodologie di lavoro dei protagonisti ed intende rifondare l’intero team. Infine, nel corso di ACAB, la tensione nel paese è forte a causa del dilagante malcontento verso le istituzioni. Tale stato d’animo rischia di alimentare le tensioni di piazza.

ACAB, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di ACAB, serie tv visibile dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 15 gennaio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.