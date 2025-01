Stasera in tv mercoledì 15 gennaio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 15 gennaio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film Giustizia privata, con Gerard Butler e Jamie Foxx.

Stasera in tv mercoledì 15 gennaio 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Ritorno in Paradiso, con Anna Samson. Titolo dell’episodio di stasera: “Morte nel salone”. Tre parrucchiere tornano al lavoro dal pranzo e scoprono nel salone il corpo senza vita del loro boss, Bianca Bailey. La donna è morta per strangolamento ma dai segni sul collo non si riesce a capire quale tipo di arma abbia usato l’assassino. Mackenzie (Anna Samson) indaga.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Riparte il grande racconto popolare proposto ogni mercoledì da Federica Sciarelli: i casi di cronaca, gli scomparsi, i dimenticati, nei piccoli centri come nelle metropoli. Ogni vicenda ha una dimensione comune, quella del sentimento collettivo e della solidarietà degli spettatori, sempre più numerosi.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario dedicato alla prima mostra impressionista. Nel 1874, a Parigi, 31 artisti, tra cui Monet, Renoir e Degas, si riunirono nello studio del fotografo Nadar per esporre insieme in opposizione al Salon ufficiale.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Un tocco di teatro non manca mai nel programma di Mario Giordano, che basandosi sui temi del giorno elabora ogni settimana momenti spettacolari con coreografie, musica e figuranti per accompagnare il suo racconto. Anche stasera, spazio alle inchieste sui vaccini, le liste d’attesa e i ladri di case.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. Nelle tre nove puntate dello storico show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada si alternano sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano 30 comici. Tra gli altri, Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Raul Cremona, Dado, Maurizio Lastrico e Leonardo Manera.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Una settimana dopo “Italia – La Grande Bellezza”, viaggio alla scoperta dei monumenti simbolo di epoche e stili artistici, stasera il programma di Aldo Cazzullo s’intitola “Le grandi donne”, dedicato a chi si è ritagliata un ruolo nella storia.

Su Nove, alle 21.30, il documentario La cattura: caccia a Matteo Messina Denaro. Il documentario, realizzato con la collaborazione del Comando Generale dei Carabinieri, ripercorre gli ultimi 40 giorni antecedenti l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, avvenuto il 16 gennaio 2023.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Le coppie si preparano ad andare in vacanza. Ma devono fare i conti anche con i video della convivenza dei rispettivi partner. Come sempre ad aiutarli, c’è il sostegno della psicologa Maria Luigia Augello.

I film di questa sera mercoledì 15 gennaio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film drammatico del 2022, di Olivia Newman, La ragazza della palude, con Daisy Edgar-Jones. North Carolina, 1969. Un giovane campione di football, Chase Andrews, viene ucciso in circostanze misteriose. In assenza di tracce di sangue, eliminate dall’alta marea, la polizia concentra i suoi sospetti su Kya Clark (Daisy Edgar-Jones), ragazza dal passato tormentato ed ex fidanzata della vittima.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2002, di William Friedkin, The Hunted – La preda, con Tommy Lee Jones. L’istruttore dei corpi speciali L.T. Bonham cerca di fermare un suo ex allievo che, traumatizzato dagli orrori visti e commessi in guerra, si è trasformato in un serial killer.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2009, di F. Gary Gray, Giustizia privata, con Gerard Butler, Jamie Foxx, Colm Meaney. Clyde Shelton (Gerard Butler) viene aggredito da due criminali, che gli uccidono moglie e figlia. Nonostante la sua testimonianza, il pm Nick Rice (Jamie Foxx) patteggia una pena mite pur di vincere la causa. Sentendosi tradito, Shelton decide di punire chiunque abbia partecipato all’accordo.

Tv8 – 20 Mediaset – Iris

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1998, di Peter e Bobby Farrelly, Tutti pazzi per Mary, con Cameron Diaz, Ben Stiller. Un giovane imbranato ingaggia un investigatore per ritrovare la ragazza di cui era innamorato anni prima. Il detective rintraccia la giovane, ma perde la testa per lei.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film fantastico del 2020, di Cathy Yan, Birds of prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, con Margot Robbie. Separatosi da Joker, Harley Quinn si allea con le eroine Black Canary, Huntress e Renée Montoya per salvare la giovane Cassandra da Black Mask.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1978, di Michael Cimino, Il cacciatore, con Robert De Niro, Christopher Walken. Partiti per combattere in Vietnam, tre amici vengono catturati dai vietcong, vivono orrori indicibili e poi si separano. Uno di loro, tornato a casa, va a cercare gli altri due.

Stasera in tv mercoledì 15 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film storico del 2024, di Roberto Minervini, I dannati, con Jeremiah Knupp. Durante la Guerra Civile, un gruppo di soldati nordisti deve perlustrare il territorio e resistere due settimane prima dell’arrivo della cavalleria. In attesa di un nemico invisibile organizzano il campo e le guardie.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller di e con Dev Patel, Monkey Man. Kid combatte con una maschera di scimmia in alcuni incontri truccati, dove è pagato per incassare colpi e andare al tappeto. In realtà, questa attività gli serve per riuscire a inserirsi nel sottobosco criminale.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1960, di Alfred Hitchcock, Psyco, con Anthony Perkins, Vera Miles. Marion ruba 40.000 dollari dall’ufficio dove lavora e fugge verso una nuova vita. Durante il viaggio si ferma al motel gestito da Norman Bates, un uomo oppresso da una madre possessiva.