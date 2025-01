M Il figlio del secolo, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Venerdì 17 gennaio è in onda la seconda puntata di M Il figlio del secolo. La serie, che racconta l’ascesa al potere di Benito Mussolini e la nascita del Fascismo, è trasmessa dalle 21:15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, visibili rispettivamente sui canali 110 e 301 di Sky.

M Il figlio del secolo seconda puntata, regista e dove è girata

Produzione Sky Original, la società che ha lavorato alla realizzazione del titolo è la The Apartment Pictures. La sceneggiatura è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Antonio Scurati, che per la sua opera ha ottenuto vari riconoscimenti, fra cui il prestigioso Premio Strega. Coloro che hanno scritto la trama della serie sono Stefano Bises e Davide Serino. La regia, invece, è a cura di Joe Wright. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese.

Ottimi gli ascolti che ha ottenuto il titolo nel debutto di sette giorni fa. Nell’arco della settimana appena passata, infatti, è stato visto da oltre un milione di telespettatori, con oltre 2 milioni di contatti per il primo episodio. Si tratta di uno degli esordi migliori per una serie Sky Original dal 2021 ad oggi.

M Il figlio del secolo seconda puntata, la trama

Durante l’appuntamento odierno della serie, il protagonista Benito Mussolini mette in atto una strategia molto chiara: incoraggiare atti di violenza in tutto il paese, per creare il caos e destabilizzare le già fragili istituzioni del paese. In seguito, intende proporsi all’elettorato come l’unica persona in grado di ristabilire l’ordine sociale e di interrompere le violenze, molte delle quali, fra l’altro, sono perpetrate dalle sue squadre di camicie nere.

Spoiler finale

Proprio la sua brigata diventa uno strumento fondamentale per il personaggio principale. Convinto di avere l’appoggio di molti italiani, decide di riunire le camicie nere in un grande corteo, ovvero la Marcia su Roma. Con essa, minaccia le istituzioni: compirà un’insurrezione armata se non otterrà una forte presenza fascista nell’esecutivo. Le cose, per Mussolini, vanno meglio del previsto: da lì a poco, infatti, è nominato capo del governo.

M Il figlio del secolo seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante M Il figlio del secolo, serie tv che prosegue su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic venerdì 17 gennaio.