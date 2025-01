La Promessa, le trame dal 20 al 26 gennaio

La soap opera spagnola La Promessa va avanti, rigorosamente su Rete 4, nella settimana da lunedì 20 a domenica 26 gennaio. Il titolo è visibile tutti i giorni dalle ore 19:35 circa.

La Promessa 20 26 gennaio, regista e dove è girata

Ideata da Josper Cister Rubio, le società che hanno lavorato alla realizzazione della serie sono Bambù Producciones e Studio Canal. Le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid. Coloro che hanno diretto le puntate nel ruolo di registi sono Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega.

Ne La Promessa di lunedì 20 gennaio, Salvador è preoccupato per la partenza di Maria Fernandez e, intanto, fraintende l’interesse di Santos per Vera. Virtudes, invece, continua ad evitare Simona, che non riesce a comprendere i motivi di tale distacco.

Il martedì, tutti sono preoccupati per Curro, che ha comunicato di voler partire in Europa ed arruolarsi. I protagonisti provano a fargli cambiare idea, ma lui sembra fortemente determinato. Blanca influenza Manuel, mentre Lorenzo e Cruz sembrano essere le uniche persone che appoggiano le volontà del ragazzo.

La Promessa 20 26 gennaio, le trame

Durante La Promessa di mercoledì, le condizioni di salute di Diego sono in miglioramento. Manuel, dopo tanta titubanza, decide di fare il grande passo con Jana. Il protagonista, in seguito, corre a raccontare tutto a Blanca, che sembra mostrargli sostegno.

La settimana dal 20 al 26 gennaio de La Promessa va avanti giovedì. Curro, parlando con Manuel, si sfoga e per la prima volta racconta i veri motivi che lo hanno portato a prendere la decisione di arruolarsi. Nonostante la data della partenza sia oramai prossima, Lorenzo non sembra intenzionato a provare a far cambiare idea al figlio. Lope è preoccupato: non riesce a gestire la distanza di Vera.

Cosa succede il venerdì, il sabato e la domenica

Nel corso della puntata del venerdì de La Promessa, Catalina ha bisogno di un sostegno economico e decide di domandarlo a Pelayo. La risposta di quest’ultimo, tuttavia, non è quella sperata. Il sabato, Vera è stanca per l’atteggiamento di Santos e sceglie di svelare la sua vera identità. Infine, la domenica, Blanca annuncia l’intenzione di abbandonare la tenuta, mentre a La Promessa fa il suo ritorno Maria Fernandez.

La Promessa 20 26 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.