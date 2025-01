La Promessa, le trame dal 13 al 19 gennaio

Da lunedì 13 a domenica 19 gennaio, Rete 4 trasmette nuove puntate de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile tutti i giorni, dalle ore 19:35 circa.

La Promessa 13 19 gennaio, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione originale delle società Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì, Pelayo scopre che Lorenzo ha ingaggiato il signor Bernal per far fare brutta figura a Catalina e prendere il possesso dell’attività delle marmellate. Virtudes sembra essersi integrata bene a palazzo, ma Simona è comunque molto preoccupata per la sua salute.

Il martedì, Ayala e Margarita non vogliono più nascondersi e di fronte ai marchesi e a Martina dichiarano di amarsi. Cruz non approva questa nuova unione, mentre Martina offende i due innamorati. Ayala, non appena sente le parole della ragazza, va su tutte le furie.

La Promessa 13 19 gennaio, la trama

Nel corso della puntata del mercoledì, Alonso prova a far ragionare Cruz a concedere il matrimonio ad Ayala e Margarita. Se i due convolassero a nozze, infatti, lascerebbero la tenuta.

La settimana de La Promessa va avanti giovedì, quando Blanca incoraggia Manuel a prendere le redini della sua vita, senza dare ascolto alla mamma. Ayala, parlando con Petra, ammette che i suoi sentimenti sono cambiati. Venerdì, Alonso, non appena viene a sapere la verità di Pelayo, si infuria e lo manda via dalla tenuta. Catalina, sorpresa dalla reazione, prova a convincerlo a ripensarci.

Cosa succede il venerdì e il sabato

Durante l’appuntamento del sabato de La Promessa, Lope decide di affrontare Santos. Il protagonista Manuel, dopo aver riflettuto sulle parole di Blanca, decide di non dar ascolto alla mamma e raggiunge Jana. Infine, la domenica, Curro comunica a tutti di essersi arruolato e di partire in Europa per combattere la guerra. Questa decisione lascia l’intera tenuta di stucco.

La Promessa 13 19 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.