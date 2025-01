Il Conte di Montecristo seconda puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Rai 1, lunedì 20 gennaio, trasmette la seconda puntata de Il Conte di Montecristo. La serie evento, dopo l’exploit negli ascolti di sette giorni fa, procede con i nuovi appuntamenti dalle ore 21:20 circa.

Il Conte di Montecristo Rai 1 seconda puntata, regista e dove è girata

Tratto dal best seller di Alexandre Dumas, la società che ha realizzato il titolo è la Palomar (a Mediawan Company), che ha collaborato con DEMD Productions, Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media. Girata fra l’Italia, Malta e la Francia, la regia è del Premio Oscar Bille August. La sceneggiatura, invece, è firmata da Sandro Pretaglia, Lorenzo Bagnatori, Michela Straniero ed Eleonora Bordi.

Sono otto gli appuntamenti che compongono la serie. Rai 1 ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì. Quelli odierni sono il terzo ed il quarto episodio. I primi, in onda il 13 gennaio, hanno ottenuto ottimi ascolti. Le avventure di Edmond Dantés, interpretato da Sam Clafin, hanno appassionato più di 5 milioni di telespettatori, con il 26,9% di share.

Il Conte di Montecristo Rai 1 seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata, il protagonista riesce, dopo varie vicissitudini, a fare ritorno a Marsiglia. Una volta qui, però, non può far altro che constatare che tutto è diverso da come si aspettava e ricordava. Edmond, dunque, non ha più nulla da perdere e decide di rischiare il tutto per tutto, unendosi al contrabbandiere Jacopo. Insieme, i due partono per Talamone, località dalla quale raggiungono Montecristo, meta finale che per Dantés rappresenta l’inizio della vendetta contro i suoi traditori.

Spoiler finale

Durante Il Conte di Montecristo, in onda il 20 gennaio su Rai 1, sono passati cinque anni e la vita di Edmond è cambiata per sempre. Il personaggio principale, infatti, ha assunto le sembianze del Conte di Montecristo e con tale identità attua la sua vendetta. Si reca a Roma ed inscena il finto rapimento di Albert, figlio di Fernand e Mercedes. Le conseguenze di tale gesto spingono il protagonista a Parigi.

Il Conte di Montecristo Rai 1 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Il Conte di Montecristo, il cui nuovo appuntamento è visibile oggi, lunedì 20 gennaio, in prima serata sulla rete ammiraglia della TV di Stato.